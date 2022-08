URA: Rješavanjem opterećujucih pitanja, pokrenuli smo politički dijalog

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA je, rješavanjem svih opterećujućih pitanja, pokrenuo politički dijalog i uklonio svaku prepreku za izglasavanje Ustavnog suda i Sudskog savjeta u punom kapacitetu, kazali su iz te partije.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković je u saopštenju naveo da su premijer Dritan Abazović i URA u nekoliko navrata pokušavali, na različite načine, da opravdaju potpis na „neustavni, protivzakoniti i izdajnički posao sa Srpskom crkvom”.

Iz URA-e su, reagujući na tu izjavu, naveli da zabrinjava vokabular Erakovića, koji, kako su kazali, odiše ekstremizmom i teorijama zavjere, ali i traži “izdajnike” i domaće neprijatelje”.

“Zbog međunarodne javnosti, koja je prinuđena da čita ovakve pamflete, kao i da objasnimo doktoru kojem očigledno politika ne ide – za deblokadu pravosuđa i borbu protiv zarobljene države u koju nas je dovela njegova partija, potrebni su nam glasovi svih političkih subjekata”, rekli su iz URA-e.

Oni su dodali da su im potrebni glasovi onih s kojima dijele spoljno-političke prioritete, kao i onih koji imaju drugačije prioritete u odnosu na evropske integracije.

“Nakon javno deklarisanog stava svih političkih partija, jasno je bilo koji su koraci za dostizanje broja 54”, kazali su iz URA-e.

Oni su naveli da nije riječ o bilo kakvoj zavjeri, već o umijeću pregovaranja i komuniciranja.

“Da je DPS umio i htio da nas izvuče iz blokade države, u koju smo zapali zbog njega, da se nije bavio nacionalizmom, krvnim zrncima i traženjem “izdajnika” i “neprijatelja” među sopstvenim građanima – imao je prilike da to uradi”, kaže se u saopštenju.

Kako se ističe, ne postoji evropskija agenda od borbe za nezavisno sudstvo i pravosuđe.

“DPS je, nažalost, ubio slobodno pravosuđe. Za GP URA – polovična rješenja nikad nijesu bila način rješavanja problema, pa tako i za Ustavni sud, jer znamo gdje su nas takva DPS rješenja dovela. U ćorsokak”, smatraju u tom GP.

Oni su naveli da bi članovi DPS-a trebalo malo bolje da komuniciraju među sobom, prije nego izađu u javnost.

Kako su ocijenili, “ovakav lament nad neizglašavanjem “krnjeg” Ustavnog suda” DPS bi trebalo da adresira prvo svom predsjedniku partije Milu Đukanoviću, koji je, prema riječima URA-e, insistirao na paketu.

“Rješavanjem svih opterećujucih pitanja, pokrenuli smo politički dijalog i uklonili svaku prepreku za izglasavanje Ustavnog suda i Sudskog savjeta u punom kapacitetu”, rekli su iz URA-e.

Oni su poručili da će Crna Gora uskoro dobiti nezavisne institucije koje će “osloboditi državu iz kandži korupcije”, praveći od nje istinsko građansko društvo u kom nema “izdajnika” i “patriota”.

“A oni koji propagiraju nacionalizam biće politički prevaziđeni i na sreću – nepotrebni”, zaključili su iz URA-e.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS