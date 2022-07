Neophodno uništiti više od dvije tone zaplijenjene droge

Podgorica, (MINA) – Više od dvije tone droge zaplijenjene po pravosnažnim sudskim odlukama u Crnoj Gori neophodno je unišititi, kako bi se oslobodio prostor za skladištenje supstanci za koje se vodi postupak oduzimanja, saopšteno je iz Vlade.

Kako je saopšteno, Vlada je danas usvojila informaciju o neophodnoj potrebi da se uništi 2.131.173,453 grama trajno oduzete droge po pravosnažnim sudskim odlukama, sa usvojenim sugestijama iz Izvještaja komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem, i politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, od 25. maja.

“Uništavanje preko dvije tone droge zaplijenjene po pravosnažnim sudskim odlukama, je neophodan kako bi se oslobodio prostor za skladištenje velike količine droge, za koju se vodi postupak oduzimanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je utvrđen Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela.

“Zakon se donosi u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, i on predstavlja jednu od ključnih mjera u pregovaračkom poglavlju 24 iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU)”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se, donošenjem tog zakona, prvi put u Crnoj Gori uređuje obaveza prevoznika u vazdušnom saobraćaju da u okviru redovnog poslovanja dostavljaju Upravi policije podatke o putnicima radi obrade.

“U cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, vođenja krivičnog postupka, kao i pronalaženja lica za kojima se traga zbog ovih krivičnih djela. Obradu podataka vršiće posebna organizaciona jedinica u Upravi policije”, pojasnili su iz Vlade.

Kako su naveli, predlog zakona takođe propisuje i razmjenu podataka i rezultata te obrade (na zahjtev) sa nadležnim domaćim organima, organima nadležnih za obradu podataka iz drugih država, i EUROPOL-om.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela Odluku o formiranju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

“Odlukom je predviđeno da se na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije nalazi predsjednik Vlade, dok se za njegovog zamjenika imenuje ministar bez portfelja zadužen za sprovođenje politike u oblasti borbe protiv korupcije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je među članovima Savjeta osam članova Vlade, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije, direktorica Uprave za inspekcijske poslove, direktor Uprave prihoda i carina, vrhovna državna tužiteljka, specijalni državni tužilac, predsjednica Vrhovnog suda, član Senata Državne revizorske institucije,

U savjetu su, kako se navodi, i predsjednica Privredne komore, predstavnik Zajednice opština, kao i tri predstavnika nevadinih organizacija.

“Glavni zadatak Savjeta je da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima u saradnji sa Ministarstvom pravde”, dodali su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da je na sjednici donijet i Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije (2019-2024), a za ovu godinu Vlada je usvojila Informaciju o radu Savjeta za kontrolu biračkog spiska.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da do naredne sjednice dostavi mišljenje o nastavku rada Savjeta”, dodaje se u saopštenju.

