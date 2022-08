Naivno očekivanje da samo EU ima politiku proširenja na ZB

Podgorica, (MINA) – Naivno je očekivanje da samo Evropska unija (EU) ima politiku proširenja na Zapadni Balkan, rekao je ministar vanjskih poslova u Vladi u tehničkom mandatu Ranko Krivokapić.

On je, drugog dana Bledskog strateškog foruma, koji je okupio 160 panelista iz visoke politike, think tankova, slobodnih medija i civilnog sektora, radni doručak sa šefovima diplomatija Zapadnog Balkana.

Na tom skupu, kako je saopšteno, razmijenjena su mišljenja o aktuelnim kretanjima u regionu i neophodnosti ubrzanja dinamike pregovora sa EU.

Šef crnogorske diplomatije govorio je danas i na panelu pod nazivom „EU i Zapadni Balkan: Ko je spreman?“.

Karivokapić je kazao da se moramo zapitati koliko “tipova” proširenja je aktivno u regionu.

“Osim onog čija je, na sreću, gravitacija najsnažnija – EU, imamo još najmanje dva. Rat u Ukrajini je, nažalost, osnažio još dva tipa takozvanog proširenja”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, treće sile koriste rat da bi upotrijebile neke zemlje Zapadnog Balkana da budu “nož u stomaku” EU i NATO-a.

“Veliki jugoslovenski pisac kog svojataju brojni nacionalizmi Ivo Andrić, dok je bio ambasador u Ligi naroda ustvrdio je da je Musolinijev, Hitlerov i Staljinov sistem bio direktan, agresivan i efikasan, dok su demokratije oklijevale i teško donosile odluke”, kazao je Krivokapić.

On je ocijenio da se u sličnom problemu i sada možemo naći ako ne shvatimo opasnosti.

“Treći tip koji se budi u sjenci rata u Ukrajini su velikodržavni projekti koji nestabilnost, neizvjesnost i uticaj trećih sila koriste za svoje višestruko propale zlosrećne namjere prekrajanja granica srpskih i ruskih svijetova”, naveo je Krivokapić.

Na panelu su učestvovali specijalni izaslanik EU za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, šefovi diplomatija Sjeverne Makedonije Bujar Osmani, Bosne i Hercegovine Bisera Turković i Kosova Donika Gervala Švarc i visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit.

Kako se navodi, na odvojenom sastanku sa Eskobarom, zajednički je apostrofiran značaj prisustva SAD u Regionu i doprinos u rješavanju zaostalih problema, ali i novih prijetnji koje se nadvijaju nad Balkanom.

“Specijalni izaslanik je izrazio snažno prijateljstvo i savezništvo Sjedinjenjh Američkih Država sa Crnom Gorom uz punu posvećenost očuvanju njenog liderstva u evropskim integracijama i obezbjeđivanju sigurnosti koju garantuje evroatlantski savez”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je imao je odvojen sastanak sa specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom.

“Krivokapić je naglasio da je angažman Piča visoko cijenjen u Crnoj Gori i zemljama Regiona i da predstavlja iskaz trajne posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva očuvanju stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić se susreo se na Bledu i sa šefom diplomatije Portugala Žoaom Gomesom Kravinjom.

“Zajednički je istaknuta potreba za intenziviranjem političkih kontakata i razmjenu posjeta na najvišem nivou, u cilju daljeg unapređenja prijateljskih odnosa Crne Gore i Portugala”, navodi se u saopštenju.

