Krivokapić: Prijateljstvo se jača zajedničkim evropskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ranko Krivoakpić rekao je da je uvjeren da će nove izvršne vlasti u Crnoj Gori i Sloveniji nastaviti intenzivnu saradnju, posebno u kontekstu crnogorske EU integracije.

Na marginama sastanka šefova diplomatija Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi u Solunu, Krivokapić je razgovarao sa slovenačkom koleginicom Tanjom Fajon i zamjenikom ministarke vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Josipom Brkićem.

“Tokom susreta sa Fajon, apostrofirano je da Crnu Goru i Sloveniju povezuju odlični bilateralni odnosi i tradicionalno prijateljstvo njenih naroda, da vrijedne spone naše prošlosti, ali i zajedničke evropske budućnosti, na najbolji način danas možemo ojačati povezujući se kroz kulturu i ekonomiju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pomenuta skora promocija dvojezične verzije “Gorskog vijenca” kao podsticaj novim generacijama u Sloveniji da upoznaju crnogorsku književnost.

“Krivokapić se zahvalio slovenačkoj ministarki na činjenici da se politika proširenja nalazila visoko na agendi tokom njihovog predsjedavanja Savjetom EU”, kaže se u saopštenju.

Tokom susreta sa Brkićem konstatovano je da su odnosi Crne Gore i BiH prijateljski, ojačani zajedničkim vanjskopolitičkim prioritetima u pogledu regionalne saradnje i integracije u EU.

Šef crnogorske diplomatije istakao je da Crna Gora u potpunosti podržava cjelovitost i integritet BiH, ocijenivši da nije pretjerano iznova ponavljati da je potreban još odlučniji angažman međunarodne zajednice kako bi se osnažilo građansko društvo u toj zemlji.

“On je iskazao zabrinutost za nastale izazove usljed pokazanih razlika u stavovima članova Predsjedništva BiH prema aktuelnoj krizi u Ukrajini i njenim mogućim reperkusijama na naš region”, kaže se u saopštenju.

