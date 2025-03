Kos: Crna Gora napravila velike korake na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Uspjeh koji je Crna Gora ostvarila u borbi protiv kriminala i korupcije, upravljanju granicama i migracijama već doprinosi da Evropska unija (EU) bude bezbjednija, kazala je evropska komesarka za proširenje, Marta Kos.

Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović razgovarali su danas sa Kos, u okviru njihove posjete Briselu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Kos je kazala da je Crna Gora napravila velike korake na svom putu ka EU.

“Imate moju punu podršku za težnju da zatvorite sva pregovaračka poglavlja do 2026. godine”, rekla je Kos.

Ona je istakla da predstoji još posla, u oblastima poput vizne politike.

“Pohvaljujem vaš tim na ostvarenju uspjeha u borbi protiv kriminala i korupcije i upravljanju granicama i migracijama, koji već doprinose da EU bude bezbjednija”, rekla je Kos.

Bečić je zahvalio Kos na optimističnim porukama i podršci u dosadašnjim postignućima i planovima za dalje dinamiziranje evropskog puta.

“Drago nam je da je i godišnji Izvještaj EU prepoznao odlične rezultate na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Bečić.

Tome, kako je naveo, značajno doprinosi izuzetna saradnja koju bezbjednosni sektor i tužilaštvo imaju sa Europolom.

“Svjedočimo istorijskim rezultatima kada govorimo o broju procesuiranih članova organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih lica, rezultatima na polju borbe protiv ekonomskog i ekološkog kriminaliteta, razbijanja krijumčarskih mreža, kao i krivičnih djela iz oblasti korupcije”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, izazovi na polju vladavine prava ostaju nedovoljno efikasni sudski procesi praćeni često brojnim procesnim zloupotrebama.

“Čišćenje bezbjednosnog sektora i cjelokupnog državnog aparata od uticaja kriminala i korupcije jedan je od prioriteta”, istakao je Bečić.

On je rekao i da je MUP prošle godine pokazao najbolje rezultate na polju normative, odnosno usvajanja strategija i zakona iz evropske agende.

“Crna Gora je odlučna da nastavi sa uspjesima na evropskom putu i da u ovoj godini zatvaranjem više pregovaračkih poglavlja zadrži planiranu dinamiku sa ciljem ostvarenja istorijskog cilja i sna mnogih generacija da 2028. godine postanemo 28. članica EU”, kazao je Bečić.

Šaranović je istakao uspjehe u oblasti strateškog planiranja gdje je, kako je rekao, Crna Gora ostvarila maksimalne rezultate.

On je, kako se navodi u saopštenju, ukazao na stopostotnu realizaciju strateških dokumenata iz Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, što, kako je naveo, predstavlja značajan iskorak u odnosu na prethodni period”.

“Ministarstvo je tokom prošle godine donijelo sedam ključnih zakonskih i podzakonskih akata, dok je u godini ranije, od planiranih 13, usvojen samo jedan zakon”, dodao je Šaranović.

