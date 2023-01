Ibrahimović se izvinio građanima BiH

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke stranke (BS) i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović izvinio se građanima Bosne i Hercegovine (BiH) zbog prisustva ministara pravde i finansija, Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića, proslavi u Banjaluci, saopšteno je iz BS-a.

Iz te partije kazali su da je Ibrahimović boravio danas u posjeti Sarajevu, gdje se sastao sa zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministarkom vanjskih poslova BiH, Biserom Turković.

Ibrahimović je naveo da je uvjeren da ministri na tom skupu nijesu, niti su mogli predstavljati većinsku Crnu Goru.

On je kazao da je sa Turković razgovarao, prije svega, u svojstvu predsjednika BS-a, ali i kao potpredsjednik Vlade za koju su glasali 28. aprila, a koja je trebalo da Crnu Goru vrati na evropski put.

Ibrahimović je dodao da su toj Vladi, zbog udaljavanja od evropskog puta i dogovorenih prioriteta, izglasali nepovjerenje.

“Izvinio sam se, u ime evropske, građanske, civilizovane i antifašističke Crne Gore, koja poštuje susjede i njihov ustavni poredak, gospođi Turković i svim građanima BiH zbog prisustva dva ministra proslavi praznika koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim”, naveo je Ibrahimović.

Turković je, kako je saopšteno iz BS-a, ponovila javno iznešeni stav da je iznenađena prisustvom dva ministra Vlade Crne Gore obilježavanju 9. januara kao dana Republike Srpske, jer je Ustavni Sud BiH taj praznik proglasio neustavnim.

“Kao i da njihovo prisustvo narušava odnos dvije inače prijateljske i susjedne države”, dodaje se u saopštenju.

Turković je istakla da je veoma važno da BS, kao stranka koja je apsolutno posvećena euroatlantskoj agendi, aktivnim djelovanjem u Vladi nastavi da doprinosi očuvanju evropskog puta Crne Gore, podizanju životnog standarda građana i jačanju institucija i vladavine prava.

Iz BS-a su naveli da je Turković zahvalila na posjeti.

“Izrazila je uvjerenje da će, bez obzira na ovaj nemili događaj, Crna Gora i BiH nastaviti da grade, njeguju i konstantno unapređuju dobre i prijateljske bilateralne odnose, kao i da će Crna Gora, uprkos političkim izazovima u kojima se nalazi, sačuvati euroatlantski, građanski i demokratski put”, kaže se u saopštenju.

