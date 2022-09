EK cijeni ostvarene rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija veoma cijeni rezultate koje Crna Gora ostvaruje u borbi protiv kriminala i korupcije, kazao je komesar Evropske unije (EU) za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Varhelji je to kazao na sastanku sa resornim ministrom Filipom Adžićem.

Navodi se da je Varhelji pozdravio stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i dosljedno sprovođenje restriktivnih mjera.

“Komesar je naglasio da Evropska komisija veoma cijeni rezultate koje je Crna Gora ostvaruje u borbi protiv kriminala i korupcije. Posebno je iskazao spremnost za pružanje ekspertske i finansijske podrške na planu jačanja sajber bezbjednosti, kao i uništavanja zaplijenjenih cigareta”, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Adžić je potvrdio opredijeljenost Crne Gore za članstvo u EU, ističući da Crna Gora dijeli evropske vrijednosti u pogledu vanjske i bezbjednosne politike.

Adžić je naglasio da je zadat snažan udarac svim kriminalnim strukturama u Crnoj Gori.

“Podsjetio je na dobru međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju na planu suprotstavljanja bezbjednosnim izazovima”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su dodali da su Adžić i Varhelji kazali da očekuju da će svi subjekti čiji je interes ulazak Crne Gore u EU dati doprinos i podržati što skorija imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS