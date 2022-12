Đurović: SEECP jedan od najvažnijih okvira regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) predstavlja jedan od najvažnijih okvira regionalne saradnje koji doprinosi jačanju stabilnosti, bezbjednosti i ukupnom razvoju jugoistočne Evrope, rekla je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je u svojstvu predsjedavajuće Parlamentarnoj skupštini SEECP-a, učestvovala je na 60. sesiji Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje (PABSEC), koja se održava u Beogradu od 6. do 8. decembra.

“Moto crnogorskog predsjedavanja – “A SEE of culture, a SEE of cooperation” / Jugoistočna Evropa (JIE) kulture, JIE saradnje/, predstavlja posebnu poruku kojom smo željeli da naglasimo višestruke kulturne spone koje povezuju zemlje našeg regiona”, rekla je Đurović.

Te spone, kako je dodala, predstavljaju snažan podsticaj za dalje jačanje saradnje i partnerstava u Jugoistočnoj Evropi.

Đurović je rekla da, pored ekonomske saradnje kojoj zemlje članice PABSEC-a s pravom pridaju posebnu pažnju, te države, koje su u procesu pristupanja EU, povezuje ambicija da u što skorijoj budućnosti postanu dio ujedinjene evropske porodice naroda.

“Ona je potencirala da ćemo tokom crnogorskog predsjedavanja nastojati da promovišemo mehanizme postizanja dogovora kroz format SEECP-a”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, radiće se na tome da EU učesnice SEECP-a u rješavanju bilateralnih pitanja sa nekom od zemalja aspiranata iz regiona ne posežu za blokiranjem njenog evropskog puta, prije nego što prethodno ne iscrpe sve druge mehanizme za prevazilaženje međudržavnih sporova koji su na raspolaganju.

Đurović je istakla da se raduje činjenici da će Crna Gora ugostiti predstavnike PABSEC-a na jubilarnom desetom zasijedanju Parlamentarne skupštine SEECP, na proljeće naredne godine.

Kako je saopšteno, šezdeseta sesija Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje (PABSEC) ove godine okupila je predstavnike iz 13 zemalja.

