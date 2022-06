Đurović: Proces evropske intergacije nema alternativu

Podgorica, (MINA) – Proces evropske integracije nema alternativu, a Vlada je čvrsto opredijeljena da istraje u reformskim aktivnostima, kako bi završila proces pristupnih pregovora i Crna Gora postala prva sljedeća članica Evropske unije (EU), kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Iz Skupštine Crne Gore je saopšteno da je Đurović, tokom boravka u Monaku povodom učešća na konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope, na marginama skupa održala bilateralni sastanak sa predsjednicom Predstavničkog doma Kipra Anitom Demetriu.

Đurović je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo povodom tradicionalno dobrih i prijateljskih odnosa Crne Gore i Kipra, koji imaju visok potencijal za dalji razvoj u svim oblastima od obostranog interesa.

„Ona je naglasila da proces evropske integracije nema alternativu, kao i da je Vlada čvrsto opredijeljena da istraje u reformskim aktivnostima, kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i postala prva sljedeća članica EU“, naveli su iz Skupštine.

Đurović je, kako se navodi, istakla značaj učešća Demetriu na prethodnoj konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope koja je održana u Herceg Novom prošle godine i da je njena posjeta Crnoj Gori podsticajna za intenziviranje političkog dijaloga dvije zemlje.

Iz Skupštine su kazali da je Đurović uputila zvaničan poziv Demetriu da ponovo posjeti Crnu Goru, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.

„Demetriu je iskazala podršku procesu pristupanja Crne Gore EU i izrazila očekivanje da će naša zemlja u najkraćem roku završiti pregovarački proces“, navodi se u saopštenju.

Demetriu i Đurović su se se saglasile da je potrebno intenzivirati parlamentarne posjete na svim nivoima, kao i podstaći formiranje grupa prijateljstva, formata koji može biti izuzetno plodonosan mehanizam u funkciji jačanja bilateralnih odnosa predstavničkih tijela dvije države.

