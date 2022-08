Abazović: Vlada pozdravlja dogovor Beograda i Prištine

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore pozdravlja dogovor Beograda i Prištine, uz podršku Evropske unije (EU), poručio je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

Komesar EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Žozep Borelj, kazao je da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o spornom pitanju ličnih dokumenata.

“Vlada Crne Gore pozdravlja dogovor Beograda i Prištine, uz podršku EU. Dijalog je jedino moguće rješenje za prevazilaženje svake krize”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

Abazović je istakao da žele mir, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu.

“Prošlost ne možemo da promjenimo, ali zato možemo budućnost”, naveo je Abazović.

On je dodao da pozdravlja želju za razumijevanjem lidera dvije komšijske države i napore predstavnika EU i Sjedinjenih Američkih Država da do dogovora dođe.

