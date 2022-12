Abazović priprema odluku o ulasku Crne Gore u Otvoreni Balkan

Podgorica, (MINA) – Vlada premijera Dritana Abazovića, koja se nalazi u tehničkom mandatu, u narednih 15 dana trebalo bi da donese odluku o ulasku Crne Gore u “Otvoreni Balkan” i pored negativne analize Ministarstva evropskih poslova i protivljenja većine u parlamentu, saznaje Pobjeda.

Dva izvora Pobjede, bliska samom vrhu Vlade, navela su da je pristupanje Crne Gore „Otvorenom Balkanu“ već “završena stvar”.

Za tu odluku premijer je obezbijedio podršku komesara za proširenje Olivera Varheljija, ali i djelovi američke administracije, predvođeni Gabrijelom Eskobarom su naglasili da nemaju ništa protiv – ističu izvori našeg lista, blizak vrhu izvršne vlasti – ukoliko je to odluka koju bi podržala većina u crnogorskom parlamentu.

Dodaju da će Abazović i potpredsjednik Vlade i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, koji su inicijatori tog plana, da se pozovu na Ustav po kome “Vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku države” i da neće biti potrebna ratifikacija te odluke u parlamentu.

“Ni za druge regionalne inicijative poput Berlinskog procesa nije bilo ratifikacije”, kazao je drugi izvor Pobjede.

Od “stare” parlamentarne većine ozbiljnu rezervu prema “Otvorenom Balkanu” iskazivale su Demokrate Alekse Bečića.

Analiza o prednostima i manama „Otvorenog Balkana“, koju je uradio Ministarstvo evropskih poslova na čijem je čelu bila Jovana Marović, koja je podnijela ostavku na tu funkciju, je bila negativna.

“Uklanjanje svih granica u regionu rizičan je potez, imajući u vidu postojanje ,,Balkanske rute“ kojom se vrše različite kriminalne aktivnosti – navodi se u analizi „O prednostima i manama učešća u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan“, koju je uradio MEP.

