Đukanović: Crna Gora da prednjači na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će podržati sve, uključujući i Evropsku političku zajednicu, ukoliko je to još jedna forma koja može dovesti do ubrzanja ostvarivanja članstva, rekao je predsjednik države Milo Đukanović.

Đukanović je novinarima, nakon Sastanka lidera Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana, kazao da je i dalje prisutan stav da se ne govori o datumima, već o stvaranju ambijenta u kojem će se proces ubrzati.

Kako je naveo, na sastanku je ponovljeno da je ideja Evropske političke zajednice nije supstitut za članstvo već novi okvir kojim se dopunjava institucionalni odnos između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU).

“Dakle, okvir koji može pomoći da se dodatno pospiješi proces ali da je osnovna ideja članstvo za sve zemlje Zapadnog Balkana. U tom kontekstu sam poručio u ime Crne Gore, da nas zanima članstvo a ne alternativa članstvu i da ćemo podržati sve, uključujući i Evropsku političku zajednicu, ukoliko je to još jedna forma koja može dovesti do ubrzanja procesa ostvarivanja članstva”, rekao je Đukanović.

On je kazao da u ovom trenutku ne postoji spremnost da se razgovara o datumima ali postoji raspoloženje da se radi o unapređenju ambijenta i otklanjanju prepreka koje su se iskazale.

Đukanović je kazao da je Crna Gora u stanju da i u narednom periodu bude država koja će prednjačiti na evropskom putu i koja će biti promoter evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana.

Prema riječima Đukanovića, sa sastanka je poslata jasna poruka da zemlje Zapadnog Balkana imaju mjesto u EU i da je jako važno da se vrati kredibilitet politici reformi našem regionu.

Kako je kazao, na sastanku je razgovarano o geopolitičkom kontekstu u svijetlu agresije Rusije na Ukrajinu, pa je dodatno potencirana važnost opredjeljivanja, ne samo unutar EU, već i kod zemalja kandidata koje pretenduju na članstvo.

“Važno je da svaka država shvati da s obije noge mora biti na strani temeljnih evropskih vrijednosti. To je poruka koju je lijepo čuti jer je Crna Gora već godinama usaglašena sa vanjskom bezbjednosnom politikom EU”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je mnogo razgovarano o tome kako prevazići zastoj u evropskim integracijama, kao i specifičnim problemima Zapadnog Balkana.

“Atmosfera na savjetu je takva da se uvažava potreba davanja nove dinamike pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana ali i da je mnogo problema koji su u međuvremenu nastali i koje je sada jako komplikovano brzo riješiti”, naveo je Đukanović.

On je kazao da, kada je riječ o Crnoj Gori, svuda se čuju riječi ohrabrenja i pozdravlja se to što je promjena Vlade označila nastavak politike dinamičnog kretanja države ka EU.

Kako je dodao, očekuje se da se ispune standardi prvenstveno u vladavini prava.

“Tu je moja poruka bila jasna da ne tražimo prečice i da smo spremni da u kratkom roku stvorimo uslove za deblokadu pregovaračkog procesa u poglavlju 23 i time ukupnom pregovaračkom procesu”, kazao je Đukanović.

Upitan šta Crna Gora ima od svrstavanja na stranu evropskih partnera, Đukanović je kazao da je to pitanje na mjestu, posebno u kontekstu nestrpljenja koje se pojavilo u crnogorskoj ali i regionalnoj javnosti.

“Čini mi se da je sada više prostora za optimizam. Vrlo je ugodno čuti ocjene na račun Crne Gore koja, prema ocjenama svih, potpuno dijeli evropske vrijednosti”, smatra Đukanović.

On je dodao da Crna Gora nije djelimično svrstana uz evropske vrijednosti, već ih apsolutno baštini, kao i sve zemlje članice.

“Mislim da će ovaj obogaćeni instrumentarij za dalju saradnju Zapadnog Balkana i EU omogućiti neki brži pristup evropskim fondovima. To je benefit na koji se moglo računati u ovom prelaznom periodu potpunog članstva”, rekao je Đukanović.

On je kazao da će u budućnosti biti dragocjena ocjena o potpunoj usaglašenosti Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

“Nasuprot tome, čujem vrlo kritičke ocjene, posebno iz jednog dijela EU, govorim o baltičkim, skandinavskim ali i nekim drugim zemljama koje insistiraju da neće podržati niti jedan dalji korak u procesu evropske integracije zemljama koje nijesu s obje noge stale na stranu evropskih vrijednosti”, naveo je Đukanović.

On je kazao da Crna Gora veoma konzistentno i politički mudro, ne samo u slučaju Ukrajine već i ranije, stala na stranu evropskih vrijednosti.

Kako je istakao, to je nešto od čega će Crna Gora imati koristi i u pregovaračkom procesu.

“Ipak, i nezavisno od pregovaračkog procesa, mislim da će vrijeme koje je pred nama davati na značaju takvom vrednosnom i geopolitičkom opredjeljivanju. To će za svaku zemlju, a posebno za malu zemlju, biti benefit u pogledu međunarodnog statusa”, poručio je Đukanović.

Na pitanje koliko je zadovoljan radom Vlade kada su u pitanju EU integracije, Đukanović je kazao da je prije nekoliko mjeseci postojala sumnja od ključnih evropskih i evroatlantskih partnera u istrajnost Crne Gore u njegovanju evroatlanskih vrijednosti.

„Na sreću, ta vlada je završila svoj mandat, došli smo do nove Vlade i ona pokazuje riješenost da obnovi reformske napore i da obnovi moguću dinamiku hoda Crne Gore ka članstvu u EU“, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, vidjeće se koji je realni kapacitet te vlade.

„Nema nikakve sumnje da to nije idealna Vlada, ja mislim da je idealan scenario bio organizovati izbore i nakon toga dobiti političku vladu, jer Crnoj Gori treba moćna politička vlada koja će biti u stanju da zemlju vodi maksimalnom dinamikom ka strateškom cilju – ka članstvu u EU“, istakao je Đukanović.

On je ponovio da u tom trenutku nije postojala spremnost da se organizuju prijevremeni izbori.

„Onda smo mogli da biramo između one vlade koja je potpuno dovela zemlju u ćorsokak i nove koja je bila realno moguća. Došli smo do manjinske Vlade, ima oročeno trajanje od godinu, na sreću svi koji smo akteri u toj vladi, bilo da su partije koje je čine, bilo da je partija koja je podržava, složili smo se oko prioriteta“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, složili su se da kada se govori o godini mandata, mogu da govore eventualno o dva zadatka.

„Jedan zadatak je deblokada pregovaračkog procesa, a drugi pokušaj povratka povjerenja strateških investitora. Ja primjećujem napor koji nova Vlada ulaže na oba zadatka“, rekao je Đukanović i dodao da je sada pitanje kapaciteta, u kojoj će mjeri oni pokazati kapacitet da te zadatke ostvare.

Đukanović je istakao da treba biti optimista i dati im šansu.

„Znam da postoji dio javnosti koji je nezadovoljan od prvog dana. Ja taj dio javnosti podsjećam imamo vladu koja je bila jedino moguća, nema sumnje da je bolja od onog što smo imali prethodnih godinu i po“, naveo je Đukanović.

