U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 26. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Iveze Vukova-Kučki Put, Dio Zlatice prema Strelištu, Farmaci ispod magistrale, Zgrade u Ulica Pera Ćetkovića-prema kružnom toku

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: UlicaCvijetna iza Tojote i dio ulice Dositeja Obradovića, Zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske, dio ulice Slovačke

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Šušunje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda, dio Vučice

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ulići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bršno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sti: Usputnica, Višnjića Do

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Seljanovo- Bokeljska ulica

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Sasovići, Presjeka, Opačica, Kućansko Polje, Avramovići, Nogulovići, Nakićenovići, Marići

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Poluostrvo Luštica -Brguli, Merdari, Radovanići, Eraci, Klinci, Tići, Mrkovi, Rovanac, Žanjice, Mirišta

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Knezlaz

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gornji Škaljari -dio potrošača, Autokamp- potrošači ispod magistrale

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Buljarica – Golubovići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Brajići. Stanišići, Markovići, Duletići, Donji I Gornji Pobori, Lapčići, Stanjevići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Blizikuće, Duletići, Dio nas. Jaz, dio plaže JAZ., Dio nas. Podbabac,Čučuci,Kamenovo, Vještica – Boreti, Dio naselja Markovići, Naselje oko ” Drvoart ” , naselje ”Palestina”

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ(od vojnih zgrada do hotela Albatros)

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Gornja Klezna

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Kaludra

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Tutiće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bjelojevići, Pržišta

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica Radoša Maškovića i Mojkovačka ulica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, NNM Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: NNM Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 15:00 do 20:00 sati: Bliškovo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica 1, Lješnica 2

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: NNM Loznice, NNM Kičava 2, NNM Jabučina, Vrh, Božovića polje, Grab, Orahovica, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Rasovo, Pripčići, Potkrajci

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, Beranselo, Dolac,Lužac, Buče,Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića. Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Košutiće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Dautovići

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Dio prigradskog naselja Rožaja- Carine

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Dio naselja Ibarac i naselje Demiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, Dio sela Murino

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica iMurino

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Ševari i Brdo

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dio naselja Ševari, Radionica Mat Company, dio ul. Oslobođenja i naselje Bajov potok

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šumanovac

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati. Dobra Sela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS