Strateško partnerstvo EU i Zapadnog Balkana ojačalo stabilnost regiona

Podgorica, (MINA) – Strateško partnerstvo između Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i saradnja među državama članicama Jadransko-jonske inicijative (JJI), koja traje 23 godine, ojačala je stabilnost tog regiona.

To je poručeno danas u Sarajevu na Savjetu ministara JJI i 8. Forumu Strategije Evropske unije (EU) za Jadransko-jonski region (EUSAIR) u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine (BiH).

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), delegaciju Crne Gore predvodi vršilac dužnosti generalnog direktora za multilateralne poslove u tom Vladinom resoru Radovan Bogojević.

Na Forumu učestvuju predstavnici Evropske komisije, Savjeta za regionalnu saradnju i zemalja članica Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Sjeverne Makedonije, San Marina, Slovenije i Srbije.

“Na sastanku je istaknut doprinos EUSAIR-a ključnim politikama regiona, reformama i održivom socio-ekonomskom razvoju, približavajući na taj način države kandidate vrijednostima i standardima EU”, kaže se u saopštenju.

Bogojević je kazao da je optimističan u vezi sa integracijom država kandidata u EU, kao dominantnim ciljem gotovo svih regionalnih inicijativa.

“Prenio je uvjerenje da će projektno-orjentisana saradnja, uz podršku EU, koju EUSAIR omogućava, motivisati građane i institucije da ostvare konkretne rezultate u brojnim oblastima”, kaže se u saopštenju.

On je istakao uspjeh Srednje mješovite škole “Bećo Bašić” iz Plava koja je sa projektom iz domena održivog razvoja, u konkurenciji 60 aplikanata, osvojila prvo mjesto na konkursu “Imagine” koji su objavile Centralno-evropska inicijativa (CEI) i JJI.

Bogojević je, kako se navodi, prenio podršku Crne Gore socijalnim politikama i što širem uključivanju mladih u okviru EUSAIR-a, čime će biti ojačan prostor za njihovu razmjenu vrijednosti i iskustava.

Iz MVP-a su kazali da je na sastanku usvojena Deklaracija kojom je potvrđena zajednička posvećenost saradnji unutar okvira JJI, kao i procesu proširenja EU.

Oni su naveli da je Hrvatska preuzela od BiH predsjedavanje JJI/EUSAIR simboličnom predajom statue Lovćenskog zvončića, koji je tokom crnogorskog predsjedavanja 2019. uspostavjen kao simbol Jadransko-jonske inicijative.

“Bogojević je čestitao Hrvatskoj preuzimanje predsjedavanja JJI/EUSAIR i podsjetio da će prvo naredno regionalno okupljanje na visokom nivou biti u Budvi 5. juna, u okviru predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi, na sastancima šefova diplomatija i ministara evropskih poslova učesnica SEECP-a”, navodi se u saopštenju.

