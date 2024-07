Vasilije Jakšić postavio rekord staze, Pljevljaci najbolji ekipno

Podgorica, (MINA) – Član Auto moto sportskog kluba Kotor, Vasilije Jakšić, obilježio je treću brdsku auto trku u šampionatu Crne Gore, koja je danas vožena na stazi Jezerine – Vranjak, dužine 2,6 kilometara.

On je bio najbrži u generalnom poretku sa rekordom staze.

Trjumfovao je ispred starijeg brata Milana i Jovana Perunovića, člana kluba Podi iz Herceg Novog.

“Vozio sam unajmljeni Micubiši i nijesam pretjerano forsirao. Želio sam da pomognem klubu”, kazao je Vasilije Jakšić, prvak Evrope iz 2022. godine.

U ekipnoj konkurenciji ponovo su najuspješniji bili članovi AMSK AP Sport iz Pljevalja.

Pljevljaci su osvojili pet prvih mjesta po klasama.

Slavili su i na prve dvije trke u Šavniku i Kotoru.

Kao drugoplasirani završili su takmičari hercegnovskog kluba Podi, dok je treće mjesto zauzeo Kotor.

“Čestitam mojim klupskim drugivima, nastavili smo sjajne vožnje. Prvi sam bio u klasi 1400 grupa H.

Nastavljamo dalje, pokušaćemo da ponovo budemo najbolji i idućeg vikenda na trci na Njegušima”, rekao je Baćko Vujović iz AP Sporta.

Trku je revijalnom vožnjom kartinga otvorio četvorogodišnji Luka Jakšić iz Kotora.

Ucesnike je pozdravio i trku otvorio predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić, koja je uz Turističku organizaciju bila pokrovitelj manifestacije.

Učestvovala su 54 sportska vozača iz deset crnogorskih klubova, a takmičenje je proteklo bez incidenata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS