Crnogorski vaterpolisti bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u četvrtfinale olimpijskog turnira u Parizu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića poraženi su danas od Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u četvrtom kolu A grupe, 12:7 i tim porazom ostali bez šansi za nokaut fazu.

Crnogorski vaterpolosti odigrali su najslabije najvažniji meč na turniru.

Crnogorska reprezentacija u većem dijelu meča bila je nemoćna u odbrani, a očajno izdanje u napadu kompletirao je igrač više, bez datog gola iz deset pokušaja.

Takvo izdanje, u meču odluke, protiv rivala koji nije blistao u Parizu i u prva tri kola slavio samo protiv Rumunije, pokazatelj je da Crna Gora nije više dio vaterpolo elite.

Crnogorski vaterpolisti dozvolili su rivalu da prvu četvrtinu dobije 5:1, a da prednost do polovine meča uveća na pet golova (7:2).

Tračak nade za preokret pojavio se u trećoj četvrtini, smanjena je razlika na dva gola, ali su sa par grešaka omogućili rivalu da se ponovo odvoji i sačuva prednost.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Hanes Daube sa pet golova.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Bogdan Đurđić sa tri, Marko Mršić je postigao dva, a po gol Miroslav Perković i Vasilije Radović.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u ponedjeljak, igrati sa Rumunijom.

