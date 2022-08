Ana Brnabić mandatar za sastav nove vlade Srbije

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Narodnoj skupštini Anu Brnabić kao kandidatkinju za predsjednicu vlade Srbije.

Kako prenosi RTS, Vučić je najavio “mnogo promjena” u vladi, i naveo da su pred Brnabić sada teški zadaci.

“Brnabić neće biti četiri godine premijerka, mandat će joj trajati kraće”, rekao je Vučić dodajući da će do promjena u vladi doći 2024. godine.

On očekuje da u narednih dvadesetak dana bude iznijet predlog vlade.

“Mislim da nam dolazi težak period i da će morati da dođe do ukrupnjavanja političke scene, jer će morati da se odvoje oni koji su odgovorni, a koji su u centru i malo desno i lijevo, od onih koji su krajnje neodgovorni i koji bi zemlju uništili u roku od pet minuta”, rekao je Vučić.

