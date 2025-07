EU dogovorila 18. paket sankcija protiv Rusije

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) postigla je dogovor o 18. paketu sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, sa nizom mjera usmjerenih na nanošenje dodatnih udaraca ruskoj naftnoj i energetskoj industriji, prenosi Rojters.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Kaja Kalas, na mreži X je navela da je EU upravo odobrila jedan od najjačih paketa sankcija protiv Rusije.

“Nastavićemo da povećavamo troškove, tako da prestanak agresije postane jedini put naprijed za Moskvu”, rekla je Kalas.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je sporazum o 18. paketu sankcija protiv Rusije.

“Udaramo u srž ruske ratne mašine. Ciljamo njen bankarski, energetski i vojno-industrijski sektor, uključujući i novo ograničenje cijena nafte”, napisala je Fon der Lajen na X-u.

