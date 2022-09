Preminula kraljica Elizabeta Druga

London, (MINA) – Kraljica Velike Britanije i Sjeverne Irske Elizabeta Druga preminula je u zamku Balmoral u Škotskoj u 96. godini, saopšteno je iz Bakingemske palate.

“Kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne”, navodi se u saopštenju Bakingemske palate, prenosi Rojters.

Saopštenje palate dolazi dan nakon što se kraljica povukla sa Državnog savjeta Ujedinjenog Kraljevstva koji je u srijedu održan onlajn putem.

Njen najstariji sin Čarls (73) automatski postaje kralj Ujedinjenog Kraljevstva i šef države 14 drugih kraljevstava, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS