URA: Nadležni hitno da rasvijetle slučaj napada na Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA apelovao je na nadležne da u najhitnijem roku rasvijetle slučaj napada na predsjednika opštine Budva Nikolu Jovanovića i adekvatno procesuiraju počinioce tog, kako su kazali, monstruoznog čina.

Iz te partije su najoštrije osudili jutrošnji napad na Jovanovića.

“Posebno zabrinjava što se kao vinovnici događaja, između ostalih, pominju osobe koje su funkcioneri koje je imenovala Vlada”, kaže se u saopštenju GP URA.

Oni su kazali da na crnogorskim ulicama više niko nije siguran, od nosioca visokih javnih funkcija, do običnih građana.

“Ovakve stvari se u Crnoj Gori nikad nijesu dešavale, što jasno govori da je država u velikoj bezbjednosnoj krizi”, ocijenili su iz URA-e.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS