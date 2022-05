Petkov: Potreban široki konsenzus za ukidanje veta Sjevernoj Makedoniji

Sofija, (MINA) – U Bugarskoj je potrebno postići široki konsenzus, kada je riječ o ukidanju veta na početak pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom (EU), saopštio je bugarski premijer Kiril Petkov.

Petkov je novinarima kazao da bi se ukidanje veta Bugarske moglo naći na dnevnom redu nakon što Ministarstvo vanjskih poslova u Sofiji saopšti rezultate dijaloga sa Sjevernom Makedonijom.

“Kada je posrijedi nacionalno pitanje kao što je ovo, ključno je da niko nema pravo samostalnog odlučivanja. Koaliciona odluka nije dovoljna ukoliko želimo da promijenimo stav Bugarske”, rekao je Petkov.

On je poručio da je potreban konsenzus koji uključuje vladu i dijelove opozicije, prenosi Bugarska novinska agencija BTA.

Petkov je proteklih dana u više navrata pozivao na sastanak Savjetodavnog vijeća za nacionalnu bezbjednost(CCNS) sa bugarskim predsjednikom Rumenom Radevim.

Radev je, međutim, ocijenio da u Bugarskoj već postoji konsenzus i da želi čuti mišljenje Petkova prije nego što odluči da sazove CCNS, dodajući da se mnogo toga desilo od posljednjeg sastanka o Sjevernoj Makedoniji.

Predsjednik Narodne skupštine Nikola Minchev rekao je kako bi se o temi ukidanja veta trebalo raspravljati u parlamentu.

“Svakako da je posljednjih mjeseci dijalog sa Sjevernom Makedonijom na najvišem nivou u odnosu na prethodne godine”, rekao je Minchev.

Kako je ocijenio, to je razlog zašto Petkov želi sazivanje CCNS-a s Radevim.

