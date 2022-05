Od početka godine spriječili preko 34 hiljade pokušaja krijumčarenja migranata

Sofija, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Bugarske od početka godine spriječilo je više od 34 hiljade pokušaja krijumčarenja migranata preko južne granice te države, rekao je generalni sekretar MUP-a Petar Todorov.

Todorov je, kako prenosi Bugarska nacionalna agencija BTA, novinarima kazao da je, u prvom kvartalu prošle godine, broj spriječenih pokušaja prelaska bugarske granice s juga bio oko 7,5 hiljada.

“Od početka ove godine imali smo značajan porast priliva migranata, oko pet puta, sve do 20. aprila, kada je donesena odluka o formiranju nacionalne koordinacione grupe “, rekao je Todorov.

On je saopštio da su te mjere rezultirale radikalnim promjenama.

“Ako su u aprilu migracijski centri bili popunjeni do 120 odsto kapaciteta, zbog preduzetih mjera protiv ilegalnih migracija, sada su popunjeni ispod 40 odsto kapaciteta”, naveo je Todorov.

MUP Bugarske je u četvrtak objavio da je u aprilu bez registracije privedeno ukupno 1.613 državljana trećih zemalja, što je za 2,3 posto više u odnosu na 1.577 osoba u martu.

Od januara do aprila privedeno je ukupno 5.276 državljana trećih zemalja, pa je, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je porast od 3,8 puta.

Najveći procenat migranata čine državljani Avganistana, 77 odsto i Sirije, 17,3 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS