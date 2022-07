Bugarska i Amazon veb servisi potpisali Memorandum o razumijevanju

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Bugarska i Amazon veb servisi (AVS) potpisali su Memorandum o razumijevanju koji će pospiješiti njihovu saradnju, kroz edukaciju mladih generacija o digitalnim vještinama, promociju poslovanja na cloud-u i pomoć u digitalnoj transformaciji i sajber bezbjednosti.

Odlazeći ministar za inovacije i razvoj Bugarske Daniel Lorer rekao je da će partnerstvo sa AVS-om povećati digitalne vještine i ubrzati digitalnu transformaciju javne administracije i privatnog sektora te države.

To je, kako je dodao, bitno ne samo za ekonomski razvoj već za poboljšanje transparentnosti i efikasnosti vlade.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, Memorandum će bugarskim obrazovnim ustanovama omogućiti pristup platformama AWS Educate i SAW Academy.

Startap /startup/ zajednici u Bugarskoj biće omogućen pristup programima AWS Activate i AWS Credits, kao i resursima za brzo pokretanje i razvoj poslovanja na cloud-u.

