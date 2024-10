Vlada i Savjet za privatizaciju da nađu rješenje za radnike Vektra Boke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Savjet za privatizaciju hitno treba da nađu rješenje za bivše radnike Vektra Boke, kako bi im se povezao radni staž i izmirila dugovanja, saopštili su predstavnici nevladinog udruženja (NVU) koje ih okuplja.

Oni su na konferenciji za novinare povodom borbe za ostvarenje njihovih prava, saopštili i da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) treba da procesuira sve nezakonite radnje i aktere u procesu privatizacije.

Predstavnik NVU radnika Vektra Boka, Đorđe Rajak, kazao je da nijedan objekat Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Boke danas nije u upotrebi i devastiran je 100 odsto, prenosi PR Centar.

„Kroz te objekte dolazi se do stečaja. Prihvaćen je Plan reorganizacije, koji je trebalo da traje četiri godine, a trajao je šest i u suštini je i sad na snazi. Odmah 2017. godine otvorena je nova firma Plaža Boka i preko tog računa i novog društva su se obavljale transakcije, s tim što se i danas obavlja preko tog društva i raznim cesijama, a zakonski nije dozvoljeno ni u jednom momentu da se izbjegava račun društva koje je u reorganizaciji. Dugovi su uvećavani, Plan se nije rješavao, a imovina je pljačkana“, kazao je Rajak.

On je naveo da je namjera da se cijela imovina HTP Boke proda za milion EUR, što je, kako tvrdi, nedopustivo.

„S obzirom na to da Vektra Investments duguje sedam miliona EUR, desila se prodaja akcija i to da ne povjerujete – za svega 350 hiljada EUR. Kupac akcija je pročitao oglas, ispunio virman, prebacio novac i postao vlasnik akcija za svega dvije minute. Jasno je da se radilo o pripremljenoj prevari, koja je odrađena i danas traje. Priprema se nova pljačka prodaje akcija od 59 odsto“, tvrdi Rajak.

SDT je na osnovu krivičnih prijava uradio tužbeni zahtjev i predao ga istražnoj sutkinji Suzani Mugoši, koja ga je proslijedila predsjedniku suda Borisu Saviću, koji je donio rješenje bez prava na žalbu i „potvrdio da nema nikakvih kriminalnih radnji u privatizaciji HTP Boke“.

„Potvrdio je ugovor kao da je sve ispoštovano i završeno, a nije ništa“, poručio je Rajak.

Najveća muka radnika Vektra Boke je, kako je dodao, socijalni program.

„O socijalnom programu u kupoprodajnom ugovoru piše da radnici ne smiju biti otpuštani pet godina i da se mora ispoštovati granski, opšti i pojedinačni kolektivni ugovor u cjelosti. Od toga nije ispoštovano ništa. Jedna koleginica je teško bolesna, nema uslove za penziju, nijesu plaćeni porezi i doprinosi, nema godine starosti, a ne može da živi. Takvih je oko 70. Ima 30-ak koji primaju privremene penzije i niko im neće nadoknaditi raziku što Dragan Brković nije platio poreze i doprinose i mi javno pitamo gdje je novac“, naglasio je Rajak.

On smatra da su radnici žrtve „zločina i terorista“.

„Preko 20 kolega nije dočekalo penziju. Najavljujemo tužbu i državi i Vladi i Brkoviću. Prvo ćemo Brkovića tužiti, ima svoju imovinu i neka plati. On ne mora u penziju nikad ići što se tiče nas, ali mi tražimo svoja prava i nećemo odustati od toga. Na kraju će svih 200 nas otići u hotel Plažu i nećemo se pomjeriti dok nam se ne izmire sve obaveze“, upozorio je Rajak.

Bivši radnici zahtjevaju da se uvede stečaj bez odlaganja, sazove hitna sjednica Savjeta za privatizaciju kako bi se spasila imovina, blokiraju akcije, odnosno sva imovina HTP Boke, kao i da SDT hitno procesuira sve nezakonite radnje i aktere.

Aktivistkinja iz Herceg Novog, Olivera Doklestić, saopštila je da državne institucije ne rade svoj posao i da je prosječna plata u tom gradu 40 EUR niža u odnosu na prosjek na nivou države.

„Ono što se dešava sa prostorom u Herceg Novom u posljednje vrijeme je pojam budvanizacije, što je negativan trend u prostoru”, rekla je Doklestić i dodala da je 346 miliona EUR nevjerovatna suma koja pokazuje koliko su grad i država zajedno izgubili zbog toga što ne rade hoteli Igalo, Plaža i Tamaris.

Doklestić je pozvala Ministarstvo ekonomskog razvoja da se pozabavi navedenim brojkama, dodajući da se mnogo govori o gradnji novih objekata „a zaboravljamo da u ova tri objekta leži veliko bogatstvo“.

