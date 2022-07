Sančes: Zapadni Balkan pripada u EU, Crna Gora prva u redu

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan pripada u Evropskoj uniji (EU), a Crna Gora je prva u redu, saopštio je premijer Španije Pedro Sančes dodajući da država treba da bude ujedinjena i uradi potrebne reforme.

Sančes, koji boravi danas u Crnoj Gori u okviru posjete Zapadnom Balkanu, razgovarao je sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

Iz Vlade je saopšteno da je Abazović dočekao Sančeza uz najveće državne počasti, zajedno sa potpredsjednicom Vlade Jovanom Marović i ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem.

“Tokom bilateralnog sastanka delegacija Crne Gore i Španije konstatovano je da postoji potencijal za razvoj prijateljskih i tradicionalno dobrih odnosa dvije države, čemu svakako doprinosi aktivan politički dijalog na najvišem nivou”, kaže se u saopštenju.

Sančes je kazao da Španija daje punu podršku Crnoj Gori na putu ka EU.

“Crna Gora mora da je ujedinjena, stabilna i da uradi potrebne reforme. Možete odigrati važnu ulogu u cilju postizanja stabilnosti u regionu. Zapadni Balkan pripada u EU, a Crna Gora je prva u redu. Cilj politike proširenja i integracionog procesa je da gradimo jaku Evropu”, rekao je Sančes.

Sančes je rekao da Španija otvara Kancelariju u Crnoj Gori i da će na njenom čelu biti otpravnik poslova Manuel Duran Himenes-Riko.

Abazović je kazao da je ovo istorijski momenat jer se radi o prvoj posjeti španskog premijera Crnoj Gori od sticanja nezavisnosti.

Kako se navodi, Abazović je zahvalio Sančesu na kontinuiranoj podršci u ostvarivanju spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore – evropskom putu i jačanju partnerstva u okviru NATO.

“Abazović je podcrtao da je Crna Gora država koja na najbolji mogući način proces proširenja može oživiti”, kaže se u saopštenju.

On je, kako se dodaje, naglasio da se radi o državi koja stoprocentno prati vanjsku i bezbjednosnu politiku EU i NATO, ali i snažno podržava politiku otvorenih vrata za sve zainteresovane države, što je, kako je rekao, najbolje pokazala u odnosu prema Švedskoj i Finskoj.

“Abazović je naznačio da Crna Gora promoviše politiku mira, stabilnost i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu i želi da podstiče novu politiku pomirenja i saradnje u region”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS