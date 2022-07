Politička polarizacija u parlamentu ključna smetnja za dalji napredak ka EU

Podgorica, (MINA) – Politička polarizacija u parlamentima država Zapadnog Balkana predstavlja ključnu prepreku za dalji demokratski razvoj regiona i njegov napredak ka Evropskoj uniji, smatra poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je to kazao na Savjetu Socijalističke internacionale koji se održava u Ženevi u sjedištu Ujedinjenih nacija.

Nikolić je govorio na temu jačanja demokratije i zaštite ljudskih prava, sa osvrtom na podjele u crnogorskom društvu.

Kako je rekao, podjele je moguće suzbijati isključivo okupljanjem političkih subjekata na platformi evropskih vrijednosti, uz napomenu da će DPS kao najjača politička snaga u zemlji, insistirati da to bude ključna inspiracija prilikom formiranja svake buduće vlasti.

Govoreći o tome kako se svijet danas suočava sa nasilnim pokušajem revizije globalnog poretka, i kako je to natjeralo zemlje poput Švedske i Finske da napuste koncept neutralnosti i zatraže prijem u NATO, Nikolić je prisutne podsjetio na pritiske sa kojima se suočavala Crna Gora uoči prijema u Alijansu.

On je rekao da dolazi iz Crne Gore, države koja je, prema riječima američkog državnog sekretara Džona Kerija, 2016. godine bila na liniji vatre izmeđ Zapada i Moskve zbog svoje želje da postane članica NATO.

“Crna Gora je, iako izložena ogromnom ruskom pritisku, odlučno branila svoju, i evroatlansku orjentaciju Zapadnog Balkana. DPS kojeg predstavljam, dao je presudan doprinos tom ostvarenju”, rekao je Nikolić.

On je poručio da je Crna Gora godinama sve svoje poteze u državnoj politici povlačila s jasnom pripadnošću sistemu vrijednosti, u kojem je pravo svakog naroda da bira svoju budućnost, kamen temeljac tog vrednosnog poretka.

“To pravo smo tražili, i osvojili za sebe, kada smo obnovili našu državnu nezavisnost 2006. i kada smo postali članica NATO 2017. Zato je logično da to pravo podrazumijevamo i za sve druge nezavisne države”, rekao je Nikolić.

On je dodao da se Crna Gora zato posebno protivi svakoj agresiji, kojom neko želi da uskrati to pravo Ukrajincima, argumentom sile, ubijanja i rušenja.

