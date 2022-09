Počeo novi sastanak stare parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Politički subjekti koji su osvojili većinu na izborima 2020. godine nastavili su danas pregovore o formiranju nove vlade.

Na prethodnom sastanku usaglašeno je da kandidat za mandatara bude Miodrag Lekić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da su tražili da dobiju sektor bezbjednosti i da sa Socijalističkom narodnom partijom i manjinskim stranka imaju „kontrolni paket“ u vladi, odnosno jedno ministarstvo više.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas će početi konsultacije o mandataru za sastav nove vlade i razgovaraće sa Demokratskom partijom socijalista, Demokratskom Crnom Gorom i DF.

