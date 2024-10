OIK odbio sve prigovore Kadića

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) odbila je 14 prigovora nosioca liste Pokreta “Naprijed” Vuka Kadića, zbog navodnih nepravilnosti na izborima u Podgorici, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Kadić od Komisije, tražio poništavanje izbora i ponavljanje glasanja na 14 biračkih mjesta, na kojima su upisana 10.482 birača.

Na tim biračkim mjestima, u nedjelju je, prema preliminarnim rezultatima izbora, glasalo 5.979 građana s pravom glasa.

Navodne nepravilnosti na koje se Kadić poziva, tiču se nepoklapanja broja glasačkih listića i broja kontrolnih kupona, a jedna na glasanje u Doljanima, za koje je nestao izvod iz biračkog spiska.

“Vijesti” saznaju nezvanično da je jedan prigovor podnijela i Crnogorska evropska partija, ali ga je u međuvremenu povukla.

Pokret “Naprijed” osvojio je 2.233 glasa, a za prelazak cenzusa falila su im još najmanje 203.

Kadić ima pravo prigovora Državnoj izbornoj komisiji (DIK), a ako ga i ona odbije, može se žaliti Ustavnom sudu. Ako DIK prihvati njegove prigovore, izbori će biti ponovljeni.

