Održan skup Srbija nade, Vučić pozvao opoziciju na dijalog

Beograd, Podgorica, (MINA) – Skup Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom “Srbija nade” održan je na Trgu Nikole Pašića, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić miting je počeo minutom ćutanja za žrtve dva masovna ubistva koja su se početkom maja desila u Beogradu, prenosi N1.

Vučić je rekao da “nemamo kud i da su nas pritisli sa svih strana i da nemamo kud sem da branimo svoju zemlju i svoj narod”.

Govoreći o protestima “Srbija protiv nasilja” Vučić je pozvao organizatore na dijalog, i poručio da prelaznih vlada neće biti i da će se vlast birati na izborima.

Vučić je rekao da se večeras posljednji put obraća kao predsjednik SNS, a da će od sjutra biti predsjednik svih građana.

Kazao je da od sjutra stranku preuzimaju “neki divni ljudi”, a da od Vidovdana kreću u formiranje Pokreta za narod i državu.

Govoreći o incidentima koji su se danas desili na sjeveru Kosova, Vučić je poručio da će čuvati i boriti se za mir.

“Ali Srbija neće sjedjeti skrštenih ruku na napad na Srbe na sjeveru Kosova i Metohije”, kazao je Vučić.

On je rekao da su predstavnici Kvinte na sve to ćutali, a da sada to osuđuju, ali tek pošto je Albancima dopušteno da završe posao.

Vučić je najavio da će se poslije skupa održati sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost o Kosovu.

“Zbog toga, i zbog svega što nam se desilo, jedinstvo, zajedništvo, ujedinjenost, potrebniji su nam nego ikada”, poručio je Vučić okupljenima.

Prije Vučića okupljenima su se obratili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, glumac Lazar Ristovski, bivši teniser Janko Tiposarević i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS