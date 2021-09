Neophodna revizija politike kako bi se održao proces proširenja EU

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) i zemlje članice moraju sagledati razloge stanja u kojem se nalazi ta zajednica, posebno u kontekstu Bregzita, kazao je predsjednik Poljske Andžej Duda, poručujući da je neophodna revizija politike i analiza zaključaka kako bi se održao proces proširenja.

Duda se danas sastao sa predsjednikom Milo Đukanović na marginama Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku.

Kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, Đukanović je rekao da je zadovoljan susretom, što je prilika za nastavak komunikacije i dijaloga na najvišem nivou između dvije zemlje i najbolji put za dalje unapređenje međudržavnih odnosa.

Uz podsjećanje da ove godine obilježavamo 15 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa, Đukanović je, kako se navodi u saopštenju, veze Crne Gore i Poljske ocijenio prijateljskim i veoma dobrim.

“Uz to smo i partnerske zemlje u okviru NATO sa još uvijek živom nadom za ostvarenje partnerstva i u EU”, kazao je Đukanović.

On je zahvalio Dudi za podršku Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu (ZB) u ostvarivanju evropskih ambicija naglasivši značaj razumijevanja i podrške Poljske evropeizaciji ZB.

Đukanović je, kako se navodi u saopštenju, kazao da je dragocjena pažnja zemlje kao što je Poljska i na bilateralnom nivou i u okviru Višegradske grupe.

Kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, Đukanović je informisao je Dudu o sofisticiranim metodama “hibridnog pritiska sa kojim se suočavamo”.

“A čiji je cilj podrivanje evropskog jedinstva i evropskog sistema vrijednosti. Crna Gora se, tome odlučno odupire, ali je neophodna i podrška onih koji to dobro razumiju, kao što je Poljska”, rekao je Đukanović.

Duda je poručio da je Poljska uvijek bila, da jeste i da će biti zagovornik i predlagač politike proširenja i otvorenih vrata NATO i u EU, o čemu svjedoči i to da je Crna Gora već članica NATO.

Na toj liniji, kako se navodi u saopštenju, ocijenio je da EU i zemlje članice moraju sagledati razloge stanja u kojem se nalazi Unija, “posebno u kontekstu Bregzita, poručujući da je neophodna revizija politike i analiza zaključaka kako bi se održao proces proširenja EU”.

“Održavanje tog procesa, bio bi znak da je EU živa i da smo zainteresovani za evropski projekat”, kazao je Duda.

Duda je, kako se navodi u saopštenju, kazao da je zabrinut za uticaj trećih strana na evropsku politiku od kojih se Evropa mora odbraniti.

“Uz obećanje da će sa pozicije predsjednika, uraditi sve da dođe do proširenja i da Crna Gora i ZB, i zemlje Istočnog partnerstva postanu dio EU u skladu sa relevantnim kriterijumima što je Crna Gora u većem dijelu ostvarila”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je zahvalio na jasnim i otvorenim porukama, i dodao da bez obzira na stanje u kojem se nalazi Evropa i njen odnos prema politici proširenja, Crna Gora ostaje zainteresovana da Evropa “kao naš dom bude konkurentna i ne odustajemo od jasnog izbora pripadnosti evropskim i evroatlanstkim vrijednostima”.

Đukanović je uz visoke ocjene za saradnju dvije zemlje i zahvalnost za pomoć u borbi protiv Covid-a, kao i najavljenu donaciju 40 hiljada Fajzer vakcina, pozvao Dudu da nastave dijalog u Crnoj Gori, što je, kako se navodi u saopštenju, sa zadovoljstvom prihvaćeno čim za to bude prilika.

