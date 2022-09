Lekić: Konsenzus među svim članovima početna faza

Podgorica, (MINA) – Konsenzus među svim članovima izborne većine oko kandidata za mandatara početna je faza koju treba nastaviti maksimalnom ozbiljnošću i poštovanjem ustavno-demokratskih pravila, ocijenio je lider Demosa Miodrag Lekić.

Predstavnici političkih subjekti koji su osvojili većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, postigli su visok stepen saglasnost da Lekića predlože za novog mandatara.

“Kao što sam istakao na zajednickim sastancima, na kojima se nisam ni u jednom trenutku samopredlagao za mandatara, od posebnog značaja jeste izgrađivanje povjerenja u našoj koaliciji, kako bismo i na taj način mogli da ostvarimo programske ciljeve i očekivanja građana”, napisao je Lekić na Fejsbuku.

On je rekao da se osmišljenim dogovorom političkih subjekata većine ukupan politički proces vraća u okvire pune legalnosti i demokratskih pravila.

Lekić je ocijenio da to nije bio u dovoljnoj mjeri slučaj u ranijem periodu kada su značajnu ulogu u stvaranja vlada imali različiti faktori van ustavne legalnosti suverene, pravne i sekularne drzave.

“Makar bilo teže stvarati vladu na osnovu demokratskih pravila i dogovora, pozivam kolege da poštovanjem demokratskih standarda i političke kulture istrajemo u formiranju regularne i kredibilne vlade. Spremni da se za svaki rezultat preuzme konkretna pojedinačna i kolektivna odgovornost pred građanima Crne Gore”, naveo je Lekić.

On je zaključio da kontrolni paket demokratije pripada jedino građanima.

