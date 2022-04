Fon der Lajen i Borelj idu u Kijev u cilju podrške Ukrajini

Brisel, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i šef evropske diplomatije Žozep Borelj saopštili su da su danas krenuli u Kijev da pokažu podršku Ukrajini na koju je izvršena ruska invazija.

“Žurimo da stignemo u Kijev”, napisala je na Tviteru /Twitter/ Fon der Lajen, a uz poruku je priložila sliku sa Boreljom i slovačkim premijerom Eduardom Hegerom na željezničkoj stanici pored voza u bojama Ukrajine.

Fon der Lajen je navela da „ukrajinski narod zaslužuje našu solidarnost“.

“Želim da pošaljem veoma snažnu poruku nepokolebljive podrške ukrajinskom narodu i njegovoj hrabroj borbi za naše zajedničke vrijednosti,” istakla je Fon der Lajen, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Oni će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, prije nego što prisustvuju događaju Stand up za Ukrajinu u Varšavi u subotu.

Njihova posjeta uslijedila je nakon posjete predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole prošle sedmice.

Češki, poljski i slovenački premijeri posjetili su Kijev 15. marta, prije nego što su se ruske trupe povukle iz okoline prijestonice, u prvom putovanju lidera Evropske unije od početka ruske invazije 24. februara.

