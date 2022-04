Đurović izabrana za predsjednicu Skupštine

Cetinje, (MINA) – Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Danijela Đurović izabrana je danas za predsjednicu Skupštine Crne Gore.

Đurović je na tajnom glasanju podržalo 45 poslanika, dok su tri bila protiv.

Đurović je bila potpredsjednica Opštine Herceg Novi i predsjednica Skupštine tog grada.

Autorka je više naučnih radova iz oblasti zaštite životne sredine i stručna saradnica i konsultantkinja iz oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori i inostranstvu.

Članica je organa SNP-a od 2008. godine, a potpredsjednice partije u periodu 2017-2021.

Prethodni predsjednik Skupštine Aleksa Bečić smijenjen je sa te funkcije 7. februara, a potpredsjednik i predsjedavajući Skupštine Strahinja Bulajić podnio je ostavku 20. aprila.

Poslanica SNP-a Milosava Paunović je, obrazlažući predlog, kazala da o stručnim kvalifikacijama Đurović najbolje govori njena biografija.

Paunović je kazala da je saradnja Skupštine i Vlade Zdravka Krivokapića bila dovedena na nezavidan nivo i da je u nekoliko navrata nije ni bilo.

“To se naročito reflektovalo na netransparentnost rada Vlade, što je često dovodilo poslanike u situaciju da se u posljednjem trenutku upoznaju sa predloženim zakonima, a da pritom niko od nadležnih ministara se nije udostojio da prisustvuje radu skupštinskih odbora“, kazala je ona.

Paunović je kazala da su se odbori više puta obraćali bivšem predsjedniku Skupštine, da obezbijedi prisustvo ministara i ovlašćenih lica, ali da taj problem nije riješen.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković poručio da sa Cetinja kreću u deblokadu institucija i da šalju poruku o poštovanju Ustava i zakona.

„Današnji dan ne smatram istorijskim, jer niko u ovoj sali i mimo nje nema potrebe da likuje i naglašava ulogu u procesu. Neophodno je da šaljemo suštinsku poruku – da svi funkcioneri moraju poštovati slovo Ustava i voditi računa o interesima građana“, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, DPS će biti konstruktivni partner i neće jurišati na parlament i Vladu.

„Vjerujem da oni koji su potpisali predlog o Đurović, vode računa da osoba koja sjedne na poziciju predsjednika Skupštine treba da zanemari partijske interese”, kazao je Živković.

Poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić rekla je da je sigurna da je Đurović prava osoba za funkciju predsjednice Skupštine, u zajedničkoj kući Crnoj Gori.

Ona je ukazala da su na zidu Skupštine u Podgorici slike svih bivših predsjednika parlamenta.

Jelušić je navela da su na zidu slike 29 muškaraca i samo jedne žene – Vesne Perović iz Liberalnog saveza koja je 2001. izabrana za prvu, i do danas jedinu predsjednicu crnogorskog parlamenta.

“Od tada je prošla 21 godina, i danas imamo priliku da na tom zidu još jednom poremetimo tvrdu patrijarhalnu matricu koji govori da javni prostor pripada samo muškarcima”, istakla je Jelušić.

Ona je rekla da je u izvršnoj vlasti premalo žena i da je donekle umirila njena partija koja je predložila 50 odsto u odnosu na njihova mjesta u novoj vladi,

“Ionako je žena sa visokim profesionalnim zvanjim i diplomama već više od muškaraca, samo nas nema više tamo gdje se vlada”, kazala je Jelušić.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša rekao je da se u Crnoj Gori rade istorijske stvari, ali na pogrešan način.

On je kazao da je ponosan na poslovni odnos koji ima sa predloženom Đurović, ali smatra da ovaj predlog nije adekvatan.

„Dolazimo u situaciju da na čelu Skupštine zemlje koja je NATO članica imamo ženu koja je anti NATO profilacije“, rekao je Mugoša.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović rekao je da nije uspjela namjera onih koji su pokušali da blokiraju i uruše skoro sve najvažnije institucije u državi.

Sazivanjem sjednice poslanici su, kako je rekao, jasno dali na značaju kako izaći iz krize u Crnoj Gori.

„Prvi korak je izbor predsjednika Skupštine. To je značajan iskorak u unapređenju rodne ravnopravnosti. Normalno je da žena bude na jednoj od tri najvažnije funkcije u državi i podržaćemo prijedlog da Đurović bude predsjednica Skupštine“, naveo je Smailović.

On je rekao da se nada da će Đurović biti na braniku svih bitnih nacionalnih interesa.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević rekao je da niko danas nije zadovoljan, „ali politika je takva da nađe rješenje bolje od prethodnog“.

„Imali smo dvije alternative. Jedna je da se pravi tehnička vlada sa Demokratskim frontom, druga da se ide na izbore sa vladom Krivokapića. Politika je kompromis i dogovor“, naveo je Konjević.

Prema njegovim riječima, sporazum koji su potpisali štiti državne interese.

Konjević je rekao da mu je lakše glasati za Đurović, nego napraviti tehničku vladu sa Demokratskim frontom.

Poslanik Force Genci Nimanbegu rekao je da je dužnost Đurović da, koliko je to moguće, funkciju odvoji od partijskih interesa i omogući da se vrati dijalog u Skupštinu.

On je rekao da je dolazak Đurović na čelo Skupštine iznuđeno rješenje.

„Glasaću za Vas, jer moj kompromis nije toliko veliki da ne bih imao povjerenja u ono što ste potpisali. Taj glas je da Vas obavežem da poštujete manjinska prava“, kazao je Nimanbegu.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović kazao je da je Crna Gora u posljednjih 20 mjeseci imala težak period na svim poljima.

„Danas počinje novi period za Crnu Goru. Jasno je da je ovo iznuđeno rješenje, jedino moguće u datim političkim prilikama koje će, vjerujem doprinijeti da se riješi politička i institucionalna kriza“, dodao je on.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS