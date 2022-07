Đukanović: O potezima Abazovića sudiće birači, sudovi i istorija

Podgorica, (MINA) – Vlada je, mijenjajući evropske prioritete, u prvi plan stavila temu koja produbljuje podjele, što nije interes Crne Gore, kazao je predsjednik države Milo Đukanović, dodajući da će o potezima premijera Dritana Abazovića suditi birači, sudovi i istorija.

Đukanović je u intervjuu za portal Autonomija kazao da nije pogriješio kad je mandat dodijelio Abazoviću jer je to bio najbolji izbor u tom trenutku.

“Alternativa formiranju manjinske bio je produžetak trajanja apostolske vlade, sa kojom se počeo sprdati čitav svijet. Naravno, i izbori su bili mogućnost, ali ni njih nije željela većina parlamentarnih partija”, kazao je Đukanović.

On je odgovorio potvrdno na pitanje da li Vlada može potpisati sporni Ugovor sa Crkvom Srbije.

“Može. Jer Vlada još nije u tehničkom mandatu i ima ustavne nadležnosti da potpiše i takvu nacionalnu sramotu”, kazao je Đukanović.

On je kazao da je mnogo toga sporno u tom ugovoru.

“Prije svega, način njegovog usvajanja – na brzinu, iza leđa javnosti koja to pitanje, opravdano ili ne, smatra veoma važnim. Takođe, istoriografski falsifikati, laži kojim SPC, kao najopakiji instrument velikosrpskog nacionalizma i ruskog imperijalizma na Balkanu, pokušava da pomogne krađu crnogorske istorije”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, puno je normi Ugovora, koje su u sukobu sa Ustavom i sistemskim zakonima Crne Gore.

“Je li malo? I da ponovim – sve to razaranje Crne Gore pokušava da legitimiše Vlada Crne Gore”, upozorio je Đukanović.

On je kazao da je veoma sporan i projekat Otvoreni Balkan.

“Riječ je o alternativnom scenariju za budućnost Zapadnog Balkana izvan Evrospke unije, što nam ne treba. Treba nam članstvo u EU, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, oni koji ne vide naš region u Evropi, ne vide ni multietničku demokratiju na Balkanu.

“Njima se dopada ideja promjena granica, etničke i vjerske homogenizacije u okviru uvećanih država. Kao i obično, sve kreće tradicionalno sa srpske strane, ovog puta “srpskim svetom“. A nastavlja se, po automatizmu, istim takvim velikodržavnim ludorijama”, kazao je Đukanović.

On je ocijenio da bi to trebalo da se završi nestankom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije.

“No, sigurno je da bi se završilo ratom i još ponekim genocidom, ocijenio je crnogorski predsjednik.

On je ocijenio da je Rusija veliki gubitnik u sukobu sa Ukrajinom.

“Najprije, srušen je mit o svemoći ruske armije. Takođe, zbog brutalnog kršenja medjunarodnog prava i Povelje UN-a, uništen je ugled stalne članice Savjeta bezbjednosti. Napokon, sankcije koje se samo pojačavaju dugoročno će ugrožavati ekonomski i društveni razvoj te zemlje i produbljivati jaz sa drugim najvećim i najrazvijenijim zemljama u svijetu”, kazao je Đukanović.

