Đukanović: EU imala manjak posvećenosti politici proširenja

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) imala je manjak entuzijazma i posvećenosti politici proširenja i integraciji Zapadnog Balkana u posljednjih nekoliko godina, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, dodajući da je to rezultiralo manjkom reformskog entuzijazma u vladama i zajednicama regiona.

Đukanović je to saopštio na Globalnom bezbjednosnom forumu u Bratislavi, na panelu „Sad ili nikad: Otključavanje evropske budućnosti za Zapadni Balkan”.

On je ocijenio da je Crna Gora najdalje odmakla u procesu pregovaranja sa EU i da je realno kazati da je najbliža zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

Kako je naveo, kada EU odluči da primi sljedeću članicu Crna Gora bi mogla biti među prvim.

“Očigledno je da je EU imala manjak entuzijazma i posvećenosti svojoj politici proširenja i integraciji Zapadnog Balkana u posljednjih pet ili šest godina. To je logično rezultiralo manjkom reformskog entuzijazma u vladama i zajednicama država Zapadnog Balkana”, rekao je Đukanović.

Đukanović je rekao da se, nažalost, došlo do jedne ravnoteže nemoći i neučinkovitosti.

“Da smo mi sa Zapadnog Balkana optuživali EU, a EU optuživala nas, a jedini ko je profitirao su bile treće strane. Tako da su te treće strane očekivano ušle u onaj geopolitički prostor, jer u geopolitici ne može biti vakuma”, kazao je Đukanović.

On je dodao da je problem što su te treće strane ušle sa izrazito antievropskom platformom.

Đukanović je naveo da je je primarni cilj evropski evropska bezbjednost i evropski sistem vrijednosti, a on se, prema njegovim riječima, napada iz svakog dijela Evrope.

On je naveo da je rezultat nepažnje agresija Rusije na Ukrajinu.

“Mi smo imali upozorenje na Zapadnom Balkanu, u Crnoj Gori je pokušan državni udar 2016. godine, sa istim ciljem – da se zaustavi Crna Gora na putu članstva u NATO”, rekao je Đukanović.

Kako je kazao, danas je Rusija upotrijebila samo mnogo brutalnije repertoar u Ukrajini, ali sa istim ciljem.

“Refleksija na to je bilo neko novo jedinstvo i nova odlučnost i efikasnost EU, i to je nešto što je ohrabrujuće. Imponovalo je svima da je EU pokazala veću robusnost da zaštiti svoju bezbjednost, sistem vrijednost i ozbiljnost svoje namjere da se bolje pozicionira kao geopolitički igrač”, dodao je Đukanović.

