Crna Gora spremna da odradi svoj dio posla u poglavljima 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora spremna je da odradi svoj dio posla na putu ka Evropskoj uniji (EU), posebno u dijelu poglavlja 23 i 24, kroz pozitivan izvještaj o privremenim mjerilima i dalje do zatvaranja poglavlja, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je danas razgovarao sa političkim direktorom Evropske službe za spoljne poslove Enrikeom Morom, koji boravi u posjeti Crnoj Gori uoči sjutrašnjeg održavanja sastanka političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da je na početku susreta šefica Delegacije EU Oana Kristina Popa uručila Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru, prethodno predstavljen u Briselu.

“Predsjednik je uz zadovoljstvo ponovnim susretom zahvalio za pažnju koju EU poklanja Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu, što je naročito važno u aktuelnom geopolitičkom kontekstu”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je, kako se navodi, podijelio ocjene o pogoršanju stanja u državi, usljed kojeg Crna Gora još uvijek ne koristi priliku za ubrzanje procesa pristupanja EU.

On je podsjetio na i dalje visok stepen podrške građana Crne Gore evropskom putu zemlje i odgovornost prema vanjskoj i bezbjednosnoj politici EU koju je Crna Gora dokazala u kontekstu ukrajinske krize.

“Predsjednik je istakao važnost nastavka napora za iznalaženje rješenja za unutrašnje probleme, uz poštovanje Ustava i evropskih pravila, kako bi kroz skore parlamentarne izbore došli do povratka odgovornog upravljanja koje bi nastavilo da vodi zemlju evropskim putem”, kaže se u saopštenju.

Mora je, kako se navodi, pozdravio visoku podršku građana Crne Gore pristupanju EU, što je, kako je kazao i rezultat pravih političkih poruka koje su u kontinuitetu saopštavane javnosti.

On je informisao Đukanovića o fokusiranosti Brisela na pitanje ruske agresije na Ukrajinu i apsolutnoj odlučnosti da se istraje u podršci kroz finansijsku, vojnu i političku pomoć.

Mora je ukazao na važnost saradnje EU sa ostatkom svijeta u prevenciji i saniranju globalnih posljedica rata, u čemu je region Zapadnog Balkana prioritet.

“Želimo ovaj užasan izazov da pretvorimo u priliku i mogućnosti za Zapadni Balkan”, kazao je Mora.

On je, kako se navodi, istakao da naporno rade da se nađe način za obezbjeđivanje energetske sigurnosti, sigurnosti hrane i izgradnju otpornosti na napade kao što je sajber napad na Crnu Goru.

Dodaje se da je Mora izrazio saglasnost sa ocjenom da je stanje u regionu bilo bolje prije šest-sedam godina, i da su osjećanja prema EU bila bolja.

“Na nama je sada da to stanje povratimo, dodajući da sada imamo priliku da se fokusiramo na praktične aktivnosti, za šta su neophodne funkcionalne institucije, vlada, parlament i sudovi. Vi da uradite svoj domaći, a mi ćemo svoj”, poručio je Mora.

Đukanović je zaključio da su pravila jasna, da ih ne treba mijenjati.

“I da smo spremni da odradimo svoj dio posla, posebno u dijelu poglavlja 23 i 24, kroz pozitivan izvještaj o privremenim mjerilima i dalje do zatvaranja poglavlja”, dodao je on.

Pozdravljajući novi entuzijazam Brisela prema Zapadni Balkan, čestitao je EU na prioritetima i djelovanju EU u rješavanju ukrajinske krize koje apsolutno dijelimo.

“Evropa i njeni lideri danas imaju istorijsku odgovornost”, poručio je on, uz ocjenu da bi izostanak odgovora bilo utiranje puta za narednu agresiju, što se ne smije dozvoliti.

