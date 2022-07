Borelj u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosti Žozep Borelj posjetiće Crnu Goru sjutra i u petak.

Kako su kazali iz Evropske kuće, posjeta će biti prilika za razmatranje bilateralnih odnosa između EU i Crne Gore u okviru Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju, kao i razgovor o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu.

Borelj će u četvrtak, kako je najavljeno, predsjedavati 11. sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU – Crna Gora, u Podgorici.

Crnu Goru će, kako se navodi, predstavljati predsjednik Vlade Dritan Abazović, dok će evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji predstavljati Evropsku komisiju.

Nakon sastanka Savjeta, Borelj, Abazović i Varhelji održaće zajedničku konferenciju za medije, oko 11 sati i 45 minuta, koja će biti emitovana uživo na platformi EbS.

Iz Evropske kuće kazali se da će se Borelj susresti sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović, Abazovićem, potpredsjednicom Vlade i ministarkom evropskih poslova Jovanom Marović, ministrom vanjskih poslova Rankom Krivokapićem i ministrom pravde Markom Kovačem.

U popodnevnim časovima, kako se dodaje, Borelj će razgovarati sa predstavnicima civilnog sektora o putu Crne Gore ka EU.

Navodi se da će uvodno obraćanje Borelja biti dostupni onlajn /online/.

Borelj će zatim imati susret sa predsjednikom Milom Đukanovićem na Cetinju.

On će u petak, kako je najavljeno, održati bilateralni sastanak sa Krivokapićem, nakon čega će uslijediti izjave za javnost oko devet sati i 30 minuta.

