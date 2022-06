Đukanović: Ujedinjeno Kraljevstvo nastavilo da podržava reforme u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo i nakon bregzita /brexit/ jednako snažno nastavlja da podržava demokratske i reformske procese u Crnoj Gori i njenu evropsku budućnost, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je to poručio na proslavi platinastog jubileja vladavine britanske kraljice Elizabete II i njenog 96. rođendana, koju je upriličila Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Ambasade, on je rekao da su danas nezavisna i suverena Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo prijatelji, partneri i saveznici u NATO-u.

Đukanović je dodao da su dvije države obostrano posvećene učvršćivanju i produbljivanju veza, jačanju povjerenja i afirmaciji i odbrani zajedničkih vrijednosti.

„Ohrabruje da Ujedinjeno Kraljevstvo, i nakon bregzita, jednako snažno nastavlja da podržava demokratske i reformske procese u Crnoj Gori i njenu evropsku budućnost. Uvjeren sam da su pred nama godine novih uspjeha i plodne saradnje“, rekao je Đukanović.

On je, u ime građana Crne Gore, uputio najsrdačnije čestitke Ujedinjenom Kraljevstvu na tom jubileju.

“Uz najbolje želje za dobro zdravlje Njenog Veličanstva, napredak Ujedinjenog Kraljevstva i blagostanje svih njenih naroda“, dodao je Đukanović.

Britanska ambasadorka Karen Medoks je rekla da kraljica Elizabeta II vlada već 70 godina, što je duže od bilo kog drugog monarha u britanskoj istoriji.

„Ona je najveća britanska diplomatkinja, osnažila je prijateljske veze između Ujedinjenog Kraljevstva i ostatka svijeta, a u vremenima neizvjesnosti i promjena bila je svetionik stabilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu i u svijetu. I sama je posjetila Crnu Goru prije tačno 50 godina“, rekla je Medoks.

Ona je poručila da je Crna Gora bitna Ujedinjenom Kraljevstvu.

“U vrijeme kada vidimo da se rat vraća u Evropu, još je važnije da ojačamo naše saveze i izgradimo zajednički napredak”, kazala je Medoks.

Ona je poručila da je britanska vlada zahvalna na čvrstoj podršci vrijednostima NATO-a koju vide u Crnoj Gori.

Prema riječima Medoks, Crna Gora se pridružila zemljama koje preuzimaju odgovornost da teže novoj eri mira, bezbjednosti i boljitka.

„Imamo bogatu i sve veću saradnju u oblastima kao što su borba protiv organizovanog kriminala i unapređenje reformi vladavine prava, jačanje demokratskih institucija, u koje spadaju parlament i mediji, poboljšanje poslovnog okruženja, podrška prelasku na „zelenu energiju“, kao i saradnja u oblasti odbrane“, smatra Medoks.

Iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva su kazali da je kraljica Elizabeta II prvi britanski monarh koji proslavlja platinasti jubilej, obilježavajući 70 godina služenja narodu Ujedinjenog Kraljevstva i zemljama Komonvelta.

“Kraljica vlada duže od bilo kog drugog monarha u britanskoj istoriji, postavši veoma voljena i poštovana ličnost širom svijeta”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ona je najistaknutiji britanski diplomata.

“Poznata po svom osjećaju dužnosti i predanosti svog života službi, posebno u vremenima ogromnih društvenih promjena, ostaje kao važna figura, kako za Ujedinjeno Kraljevstvo tako i za ostatak svijeta”, rekli su iz Ambasade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS