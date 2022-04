Audio snimak iz Ulcinja loša montaža onih koji gube vlast

Podgorica, (MINA) – Audio snimak koji kruži internetom a u kojem se koalicija „Za novi početak“ u Ulcinju optužuje da kupuje glasove je loša montaža onih koji u tom gradu gube dugogodišnju vlast, saopšteno je iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz URA-e su poručili da djelovi razgovora, koji su, kako tvrde, istrgnuti iz konteksta i predstavaljaju lošu montažu, imaju za cilj da prikažu navodnu kupovinu glasova koja ne postoji.

“Pokušaj da se različiti razgovori montiraju u jedan snimak imaju elemente krivičnog djela i to bi autore ovog snimka trebalo da zabrine”, rekli su iz tog GP.

Oni su pozvali nadležne da obave svoj dio posla i utvrde činjenično stanje.

