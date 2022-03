Abazović čestitao Dan nezavisnosti BiH

Podgorica, (MINA) – Crna Gora poštuje međunarodna načela i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine (BiH), baštineći dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu, kao osnove daljeg napretka, kazao je potpredsjednik crnogorske Vlade Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao Dan nezavisnosti BiH zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara Biseri Turković, kao i građanima te države.

“Nadamo se da će dvije susjedne i prijateljske zemlje u miru, prosperitetu i stabilnosti donositi najbolje odluke za naše građane, vođeni idejom o izgradnji prosperitetnog Zapadnog Balkana koji će biti simbol suživota, pomirenja i napretka“, rekao je Abazović.

Kako je ocijenio, potrebno je da se Zapadni Balkan, u ovim turobnim vremenima, okupi oko zajedničkog interesa.

“A to je pristupanje Evropskoj uniji, istovremeno gradeći mostove saradnje”, dodao je on.

Abazović je kazao da Crna Gora poštuje međunarodna načela i teritorijalni integritet BiH, baštineći dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu, kao osnove daljeg napretka.

“Okrenimo se budućnosti i pomirenju, jer samo tako možemo napraviti korak više u izgradnji bolje budućnosti naših zemalja“, zaključio je Abazović.

