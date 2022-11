Značajan napredak u suočavanju sa bezbjednosnim izazovima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je značajno napredovala u postizanju svojih strateških ciljeva kada je riječ o suočavanju sa bezbjednosnim izazovima, ali u toj oblasti ima još mnogo posla, saopšteno je na Drugoj donatorskoj konferenciji Uprave policije.

Kako su rekli iz policije, cilj tog događaja, koji je održan uz podršku partnera iz ICITAP-a, je da se zajedničkim djelovanjem ostvari veći stepen koordinacije donatorske podrške i da se definišu prioriteti materijalno tehničkog opremanja i stručnog usavršavanja.

“Kako bi se unaprijedili ukupni potencijali crnogorske policije u postizanju rezultata u važnim oblastima pregovaračkog procesa”, dodali su iz policije.

Oni su kazali da je konferencija okupila preko 80 učesnika – predstavnika ambasada, policijskih atašea i oficira za vezu velikog broja država i međunarodnih organizacija.

Njihovo prisustvo je, kako se navodi u saopštenju, još jedna potvrda spremnosti da doprinesu jačanju kapaciteta i rada crnogorske policije.

Ambasadorka Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa je pozdravila posvećenost Crne Gore da preuzme više odgovornosti za koordinaciju i upravljanje podrškom EU.

Ona je naglasila je da EU koncipira svoju podršku progresivno, tako da je mogu direktno sprovoditi same države kandidatkinje za članstvo, a kako bi ih pripremila za efikasno upravljanje evropskim fondovima koji će im biti dostupni nakon što postanu punopravne članice EU.

Prema riječima Pope, taj dijalog im takođe pomaže da koordiniraju svoje napore, kao i da razumiju kako najbolje da pomognu Crnoj Gori i policiji u postizanju važnih ciljeva u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti, u okviru poglavlja 24 pristupnih pregovora sa EU.

“EU je čvrsto opredijeljena da pomogne zemljama Zapadnog Balkana u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, poručila je Popa.

Ambasadorka Bugarske Meglena Plugchieva je naglasila da će na osnovu potpisanog Sporazuma između vlada Bugarske i Crne Gore o policijskoj saradnji u katastrofama, Bugarska nastaviti i nastojati da produbi tu saradnju.

„Kao država balkanskog regiona, Bugarska je zainteresovana za aktivnu saradnju sa Crnom Gorom, odnosno Upravom policije, u borbi protiv organizovanog kriminala, zaštiti granica od ilegalnih migracija, kao i saradnji i podršci u elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama“, navela je Plugchieva.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, kazala je da je Misija posvećena pružanju pomoći u daljem razvoju demokratske policije u koju vjeruju njeni građani i koja može efikasno istraživati slučajeve korupcije i organizovanog kriminala.

„Pružamo podršku Upravi policije i u suočavanju sa bezbjednosnim izazovima u godinama koje dolaze, a sve u skladu sa 90 preporuka koje je OEBS izdao u prošloj godini, koje se fokusiraju na reformu policijskih institucija, odgovornost policije i rad policije u zajednici“, pojasnila je Vag.

Ona je dodala da ima još mnogo posla, iako je Crna Gora ostvarila značajan napredak u postizanju svojih strateških ciljeva u toj oblasti.

„Ostaćemo aktivni u podršci regionalnoj saradnji, kao i saradnji između policije, državnog tužilaštva, pravosuđa i civilnog društva”, rekla je Vag.

Ona je najavila da će u narednoj godini sprovoditi aktivnosti koje se odnose na povećanje profesionalizma i transparentnosti policije, kao i one u oblastima borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, trgovine ljudima, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem.

Kako je dodala, u planu su i nove aktivnosti u suzbijanju ekološkog kriminala.

Ambasadorka Italije Andreina Marsela je rekla da u sektorima zaštitne životne sredine i zaštite kulturnog nasljeđa, raste interes organizovanog kriminala.

“Zbog toga je saradnja između Italije i Crne Gore od izuzetnog značaja“, kazala je Marsela.

Ona je, govoreći o sajber sektoru, posebno ukazala na važnost zaštite osjetljivih infrastruktura i rekla da bi se u tom dijelu mogla razvijati bilateralna saradnja.

