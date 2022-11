Živković: Imamo potpunu anarhiju u državi

Podgorica, (MINA) – Predlogom izmjena Zakona o predsjedniku poništava se ustavno uređenje države, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da “od danas imamo potpunu anarhiju u državi”, koja je rezultat straha i bijega od održavanja vanrednih parlamentarnih izbora.

“Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine želi neustavnim zakonskim rješenjem da prigrabi ovlašćenja koja su jasno propisana Ustavom i isključivo pripadaju predsjedniku Crne Gore”, rekao je Živković, prenosi Pobjeda.

On je naveo “da bi stara parlamentarna većina najradije izmislila vremensku mašinu, da bi se vratili u prvobitno stanje”.

“I na bazi tog prvobitnog stanja da izdejstvuju mandat za mandatara kojeg su odredili u prethodnom period, a koji nije dobio mandat od predsjednika države”, dodao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS