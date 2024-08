Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina su, u posljednjih 30 dana, zaplijenili robu vrijednu preko 60 hiljada EUR i izrekli novčane kazne u iznosu od oko 47 hiljada EUR.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, njihovi službenici su u tom periodu izvršili 7,513 kontrola vozila i robe.

„Utvrđene su 42 nepravilnosti za koje je izdat 51 prekršajni nalog i izrečene novčane kazne u iznosu od 47.550 EUR. Zaplijenjena je roba vrijednosti 60.561,74 EUR“, kaže se u saopštenju Uprave carina.

Navodi se da u strukturi krijumčarene robe preovlađuju akcizni proizvodi, odjevni predmeti, parfemi, auto djelovi, djelovi za mobilne telefone, oprema za fotografisanje, prehrambeni proizvodi, oprema za tetoviranje, bižuterija, satovi, alati i okovi.

„Uprava carina nastavlja da posvećeno i neselektivno sprovodi aktivnosti iz svoje nadležnosti“, dodaje se u saopštenju.

