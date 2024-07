Zapaljeno vozilo menadžera Opštine Andrijevica

Podgorica, (MINA) – Vozilo funkcionera Demokrata i menadžera Opštine Andrijevica Miloša Čukića zapaljeno je rano jutros ispred njegove porodišne kuće u naselju Trešnjevo, saopšteno je iz te partije.

Iz Demokratske Crne Gore su kazali da je Čukić, u izjavi koju je dao nadležnim policijskim organima, rekao da iza tog čina ne može stajati nijedan motiv, osim političkog.

“I da njegove sumnje upućuju isključivo na to, iz razloga što je u prethodnom periodu izborne i postizborne kampanje, kao nosilac medijske kampanje liste Demokrata, skretao pažnju javnosti na visoku stopu povezanosti određenih političkih subjekata u Andrijevici sa BIL licima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Čukić podnosio i krivične prijave protiv osoba iz Opštine Andrijevica i Ministarstva prostornog planiranja i urbanizma zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja opštinskih dokumenata.

“Demokratska Crna Gora najoštrije osuđuje ovakav nedljudski i bastijalan čin paljenja vozila i pokušaja zastrašivanja našeg funkconera Miloša Čukića, koji, u to nema sumnje, dolazi od strane kriminalnih struktura kojima i na lokalnom i na državnom nivou smeta istina koju saopštavamo”, kazali su iz te partije.

Oni su počiniocima poručili da mogu zapaliti vozilo i uništiti imovinu, ali, kako su naveli, istinu i slobodnu riječ nikada neće moći.

“Jer je organizovane kriminalne grupe nijesu ugasile ni kad su bile najjače, a najmanje će danas”, dodaje se u saopštenju Demokrata.

Oni su pozvali nadležne organe da nezavisno i profesionalno sprovedu istragu i utvrde motiv i okolnosti paljenja vozila.

