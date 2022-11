Zakonom o visokom obrazovanju ukloniti probleme akademske zajednice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da što prije dobije Zakon o visokom obrazovanju koji će definisati sve nedorečenosti i ukloniti probleme sa kojima se akademska zajednica susrijeće kroz svoj rad, poručila je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Poslanici su prošle sedmice podržali da se dnevni red sjednice Skupštine, po predlogu Bošnjak, dopuni izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se akademskom osoblju univerziteta omogućava da na neposrednim izborima glasaju za izbor rektora.

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) tada su kazali da su predložene izmjene neprihvatljive zbog isključivanja studenata iz procedure izbora rektora državnog univerziteta.

Bošnjak je, nakon sastanka sa predstavnicima SPUCG, rekla da su imali konstruktivan dijalog po pitanju izmjena koje je predložila u parlamentu.

“Naravno da sam ponudila rješenje koje sam obećala studentima – da imaju pravo, u procentu u kojem učestvuju u organima Univerziteta, da budu aktivni i učestvuju u izboru rektora”, rekla je Bošnjak.

Ona je navela da je studentima ponudila model za koji je smatrala da je najkorektniji, dodajući da od njih očekuje odgovor da li im taj model odgovara.

“Saglasili smo se da je najbolje rješenje da ide novi Zakon o visokom obrazovanju koji bi kompletno definisao još neke probleme sa kojima se oni susrijeću”, kazala je Bošnjak.

Ona je rekla da je inicirala zakonske izmjene, ali da je saglasna da, sa njima, treba da se radi na tom Zakonu.

“Treba da što prije dobijemo Zakon o visokom obrazovanju koji će definisati sve nedorečene stvari i ukloniti probleme sa kojima se akademska zajednica, tu računam i studente, susrijeće kroz svoj rad”, poručila je Bošnjak.

Ona je najavila da će, nakon odgovora od Studentskog parlamenta, ići sa amandmanskim djelovanjem na Zakon.

Predsjednik SPUCG Andrej Vukčević naveo je da se to tijelo od starta zalaže za cjelokupnu reformu visokog obrazovanja kroz sistemski Zakon o visokom obrazovanju.

“Očekujemo da se u što skorijem periodu taj zakon donese, uz učešće svih zainteresovanih strana”, rekao je Vukčević.

On je naveo da su predlozi SPUCG njima prioritetniji od postupka izbora rektora, ali da će, u cilju što bolje saradnje, razmotriti novi predlog izbora rektora kroz organe Studentskog parlamenta i da će svoj stav saopštiti u što skorijem periodu.

“Cijenimo želju da se u izbor rektora uključi što više ljudi, što se može smatrati namjerom da se taj cjelokupni postupak učini više demokratskim u odnosu na postojeći”, saopštio je Vukčević.

