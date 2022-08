Zakon o porijeklu imovine: Pod lupom imovinska korist stečena od 2000. godine

Podgorica, (MINA) – Pod lupu nadležnih, ukoliko bude usvojen zakon o porijeklu imovine, može doći i imovinska korist stečena krivičnim djelom počinjenim i prije više od 20 godina, kazao je ministar pravde Marko Kovač.

Krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije prepoznato je u Crnoj Gori 2010. godine, i predlagači smatraju da je optimalno rješenje da se definiše da provjere mogu da budu vezane za period deset godina prije ili poslije izvršenja krivičnog djela.

“Njegova vremenska odrednica će biti deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz oblasti organizovanog kriminala, što znači da će u opseg djelovanja kako finansijske istrage, tako i kasnije kroz mogućnost pokretanja trajnog oduzimanja imovinske koristi biti djela koja su počinjena negdje od 2000. godine pa dalje”, rekao je Kovač za Dnevnik Televizije Crne Gore.

Nacrt zakona predviđa i oduzimanje sporne imovine i prije pravosnažne presude.

Za to je, kako je potvrdio Kovač, dovoljno da ona bude vrijedna najmanje 50 hiljada EUR i da Specijalno državno tužilaštvo podigne optužnicu.

“Moram da naglasim da smo paraleno sa tim izmjenama radili i na izmjenama Zakona o krivičnom postupku, gdje smo predvidjeli drugačiju dinamiku potvrđivanja optužnice, tako da će taj postupak sada ići mnogo brže imajući u vidu da više neće postojati ročište za potvrđivanje optužnice, već će taj dio biti izmijenjen kroz žalbeni postupak”, kazao je Kovač.

Nacrt zakona tretira i slučajeve obustave finansijske istrage.

Nakon što se utvrdi da ne postoje uslovi za oduzimanje imovine, tužilac sa spisima predmeta obavještava poreski organ koji dalje preuzima slučaj, prenosi portal RTCG.

“Pored toga što se finansijska istraga neće zaključiti kroz vođenje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi, tu se priča ne završava, nego se predmet ustupa poreskom organu”, naveo je Kovač.

On smatra da je dobijen kvalitetan tekst, koji će već krajem sedmice biti pred ekspertima Evropske komisije.

Kovač očekuje da od njih, krajem septembra, Vlada dobije zeleno svijetlo kako bi se išlo ka usvajanju tog zakona u parlamentu.

