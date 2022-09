Vuković: Pokret Svi za naš grad građanski i evropski

Podgorica, (MINA) – Pokret Svi za naš grad nije ni suverenistički, ni crnogorski, već građanski i evropski, poručio je nosilac te liste i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, dodajući da očekuje sjajan rezultat na lokalnim izborima koji će biti održani 23. oktobra.

Vuković je na konferenciji za novinare kazao da su u Pokretu Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Nova ljevica, Građanska inicijativa 21 maj, Demokratska unija Albanaca i Demokratska romska partija.

On je rekao da Pokret okuplja ljude koji vole Podgoricu i koji su spremni da rade za njen razvoj.

Prema riječima Vukovića, na listi će biti ljudi različitih vjera i nacija koji razmišljaju progresivno, evropski, građanski.

“Na bazi kvalitetnog rada uvjeren sam da zaostatak u broju glasova sa parlamentarnih izbora više ne postoji“, istakao je Vuković.

On je kazao da očekuje da će za njih glasati i oni koji to nijesu učinili 2020. godine.

„Siguran sam da će mnogo ljudi koji su bili protiv nezavisnosti biti sa nama, i da će i ljudi koji su 2020. glasali druge partije biti sa nama“, poručio je Vuković.

On je rekao da je zadovoljan onim što je urađeno u Podgorici u posljednje četiri godine.

„Za nama je period najintezivnijeg razvoja. Podgorica nikada nije bila ovako uređena, evropska, zelena“, kazao je Vuković.

Kako je naveo, 2022. godina će biti rekordna za Glavni grad, i prva u istoriji koju će završiti sa prihodom preko 100 miliona EUR.

„U svakom trenutku smo bili tu za naše sugrađane. Pozivam sve nase sugrađane, bez obzira kako politički misle, da se pridruže pokretu“, poručio je Vuković.

