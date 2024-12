Vozači kamiona da koriste alternativni put iz Kolašina prema Beranama

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače teretnih motornih vozila kojima je zabranjeno saobraćanje na putu Kolašin – Berane, preko tunela Klisura, da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve tokom predstojeće zimske turističke sezone i eventualne druge neželjene posljedice.

Iz policije su apelovali i na sve vozače koji budu saobraćali pored skijališta da vožnju prilagode uslovima na putu, te da poštuju preporuke i pravila, u cilju nesmetanog saobraćanja.

„Ski centar Kolašin 1450 trenutno nema adekvatno riješen parking prostor za posjetioce, što dodatno usložnjava situaciju“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da će službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ u narednom periodu preduzimati pojačane preventivne i represivne aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju obezbjeđivanja nesmetanog saobraćanja sa akcentom na predmetnu dionicu puta.

