Vlasti dozvolile da sporno penzionisanje sudija bude prepreka na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Zapažanje Evropske komisije u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Crne Gore predstavlja još jedan dokaz da je, prilikom spornog penzionisanja crnogorskih sudija, došlo do grubog kršenja njihovih zakonski odredbi i prava, smatraju u Udruženju sudija Crne Gore (USCG).

Iz USCG-a su naveli da su se crnogorske vlasti oglušile na sve reakcije i zahtjeve, dozvoljavajući da se taj problem nađe kao jedna od prepreka na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

Oni su rekli da se u Izvještaju EK decidno navodi da je tumačenje zakonskih uslova za penzionisanje sudija i tužilaca sporno nakon što je Zakonom o penzijskom osiguranju iz 2020. godine smanjena opšta starosna granica za pravo na penziju za javne funkcionere, odstupajući od odredbi opšteg Zakona o radu.

“Sudski savjet je u avgustu prošle godine utvrdio prestanak sudijske funkcije za 23 sudije, po osnovu ispunjavanja uslova za penzionisanje”, podsjetili su iz USCG-a.

Oni su rekli da je 11 sudija pokrenulo postupke pred Ustavnim i Upravnim sudom, pobijajući odluku Sudskog savjeta, kao i da su ti postupci u toku.

Kako su naveli, u februaru ove godine Tužilački savjet je proglasio prestanak rada tužilaca.

“Na inicijativu USCG, Evropsko udruženje sudija je još prošle godine uputilo pismo zabrinutosti povodom ovog slučaja, ukazujući isti problem kao i EK”, rekli su iz tog udruženja.

Oni su dodali da je Evropsko udruženje sudija i tužilaca MEDEL zatražilo od Sudskog savjeta da zaštiti crnogorske sudije, a od Ustavnog suda da postupi po inicijativi koju je istim povodom podnijelo USCG.

Kako su naveli, zahtjev je bio usmjeren i ka crnogorskim vlastima da izmjene sporne odredbe Zakona o PIO, kako bi se ubuduće izbjegla pogrešna tumačenja, kao u slučaju crnogorskih sudija.

“I pored svih napora kako USCG tako i diskriminisanih sudija, crnogorske vlasti su se oglušile na sve navedene reakcije i zahtjeve, dozvoljavajući da se, kao što vidimo, ovaj problem nađe kao jedna od prepreka na putu Crne Gore ka EU”, rekli su iz USCG-a.s

To se, kako su istakli, očigledno moglo izbjeći.

Oni su naveli da zabrinjava što je ta, po crnogorske sudije veoma štetna situacija, prošla bez reakcije dijela NVO sektora koje se bave vladavinom prava i zaštitom žena.

“Nastupile su nesagledive posljedice u radu sudova, koje zbog iznenadnog i prisilnog odlaska u penziju naših kolega i koleginica nijesu mogli neometano da obavljaju svoju Ustavom propisanu funkciju”, rekli su iz USCG-a.

To, kako su naveli, znači da su posredno i sami građani pogođeni tim negativnim tretmanom.

Iu USCG-a su naveli kako nijesu primijetili da je iko pomenuo da je Evropska komisija istakla da je penzionisanje crnogorskih sudija označeno kao problem.

“S druge strane, ne sumnjamo da bi se eventualni nedostaci u radu crnogorskog sudstva ekspresno iznijeli u javnost”, rekli su iz USCG-a.

Prema njihovoj ocjeni, to dovoljno govori o generalnom odnosu mnogih društvenih činilaca prema crnogorskom sudstvu.

Oni su rekli da njihovi napori zaštiti integritet, nezavisnost i ugled sudijske profesije i sudstva u Crnoj Gori nailaze na snažan otpor donosilaca odluka u državi, što je, konačno, upisano kao još jedan negativni bod na putu ka EU.

“Nadamo se da će, na osnovu ovih nalaza EK, crnogorske vlasti konačno shvatiti koliko je važno pravilno definisati propise koji se odnose na crnogorsko sudstvo i uvažavati ustavnu podjelu vlasti, koja se već godinama ne poštuje na štetu sudstva u Crnoj Gori”, zaključili su iz USCG-a.

