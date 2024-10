Vlada nema ugovor ni sa jednom lobističkom kompanijom iz SAD

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore nema ugovor ni sa jednom lobističkom kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), saopšteno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću.

Iz Vlade su to saopštili povodom teksta CNN-a, u kojem se pominje lobistička kompanija koja, navodno, predstavlja i Vladu Crne Gore.

“Vlada Crne Gore nema ugovor ni sa jednom lobističkom kompanijom iz SAD”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je 43. Vlada imala ugovor o lobiranju sa kompanijom Bipartizan Solušns /Solutions/ iz Vašingtona.

Taj ugovor je, kako su kazali iz Vlade, u nezakonitoj proceduri zaključio tadašnji premijer Dritan Abazović.

“Predmetni ugovor je, kao što je javnost upoznata, raskinut po stupanju na dužnost 44. Vlade, a dokumentacija proslijeđena na nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu”, dodaje se u saopštenju.

